Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
6 октября, 12:45 • 24862 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 56089 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 46619 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 48916 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 85942 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 34598 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 40790 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 66881 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 78058 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Крутили шаурму вместо службы: в Донецкой области будут судить офицера, который заставлял бойцов работать на киоск жены – ГБР

Киев • УНН

 • 790 просмотра

В Донецкой области будут судить офицера, который заставлял подчиненных готовить и продавать шаурму вместо службы. Государство понесло убытки на более чем 4 миллиона гривен.

Крутили шаурму вместо службы: в Донецкой области будут судить офицера, который заставлял бойцов работать на киоск жены – ГБР

В Донецкой области будут судить военного чиновника, который в течение двух лет заставлял подчиненных готовить и продавать шаурму вместо выполнения боевых задач. По данным ГБР, "служба" проходила под руководством его жены, а государство потеряло более 4 миллионов гривен. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, пишет УНН.

Подробности

Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника одного из подразделений в Донецкой области, который вместо того, чтобы направить военных на службу, отправил их крутить шаурму.

По данным следствия, в течение почти двух лет заместитель начальника подразделения заставлял двух военнослужащих выполнять строительные и хозяйственные работы в своем домохозяйстве. Кроме того, они построили и обслуживали киоск по продаже шаурмы, который принадлежал жене офицера. Женщина фактически руководила их "службой" – распределяла обязанности и контролировала заработок 

– сообщили в ГБР.

Несмотря на то, что бойцы ни дня не участвовали в боевых действиях, они получали полное денежное обеспечение, включая выплаты за участие в боевых операциях. По подсчетам следствия, государству нанесен ущерб на более чем 4 миллиона гривен.

Офицеру инкриминируют злоупотребление служебным положением и пособничество в уклонении от военной службы в условиях военного положения.

В Черниговской области должностное лицо ТЦК разоблачили в схеме уклонения от призыва военнообязанных03.10.25, 11:56 • 2661 просмотр

Ему грозит до 10 лет лишения свободы по статьям 364 и 409 Уголовного кодекса Украины.

Отдельно в суд направлено обвинение против двух военных, которые согласились на такую "службу" – им инкриминируют уклонение от воинских обязанностей путем обмана.

Депутат ОПЗЖ организовал схему с фиктивными студентами для уклонения от мобилизации в Харькове - ОГП02.10.25, 17:12 • 2324 просмотра

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Донецкая область
Черниговская область
Украина
Харьков