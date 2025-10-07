Крутили шаурму вместо службы: в Донецкой области будут судить офицера, который заставлял бойцов работать на киоск жены – ГБР

В Донецкой области будут судить военного чиновника, который в течение двух лет заставлял подчиненных готовить и продавать шаурму вместо выполнения боевых задач. По данным ГБР, "служба" проходила под руководством его жены, а государство потеряло более 4 миллионов гривен. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, пишет УНН.

Подробности

Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника одного из подразделений в Донецкой области, который вместо того, чтобы направить военных на службу, отправил их крутить шаурму.

По данным следствия, в течение почти двух лет заместитель начальника подразделения заставлял двух военнослужащих выполнять строительные и хозяйственные работы в своем домохозяйстве. Кроме того, они построили и обслуживали киоск по продаже шаурмы, который принадлежал жене офицера. Женщина фактически руководила их "службой" – распределяла обязанности и контролировала заработок – сообщили в ГБР.

Несмотря на то, что бойцы ни дня не участвовали в боевых действиях, они получали полное денежное обеспечение, включая выплаты за участие в боевых операциях. По подсчетам следствия, государству нанесен ущерб на более чем 4 миллиона гривен.

Офицеру инкриминируют злоупотребление служебным положением и пособничество в уклонении от военной службы в условиях военного положения.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы по статьям 364 и 409 Уголовного кодекса Украины.

Отдельно в суд направлено обвинение против двух военных, которые согласились на такую "службу" – им инкриминируют уклонение от воинских обязанностей путем обмана.

