кремль святкує зустріч Трампа з путіним без поступок та санкцій - Guardian

Київ • УНН

 • 420 перегляди

росія радіє зустрічі путіна з Трампом на Алясці, яка відбулася без поступок з боку рф та нових санкцій. Трамп не домігся припинення вогню, але назвав саміт продуктивним.

кремль святкує зустріч Трампа з путіним без поступок та санкцій - Guardian

Реакція росії на саміт президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним на Алясці була справді радісною: москва святкує той факт, що російський лідер зустрівся зі своїм американським колегою без поступок і тепер не стикається з жодними санкціями, незважаючи на відхилення вимог Трампа щодо припинення вогню, передає УНН із посиланням на The Guardian.

"Зустріч довела, що переговори можливі без попередніх умов", – написав колишній президент дмитро медведєв у Telegram. Він додав, що саміт показав, що переговори можуть продовжуватися, поки росія веде війну в Україні.

Трамп вийшов на саміт з високими ставками, попереджаючи: "Я не буду радий, якщо піду без певної форми припинення вогню", і погрожуючи "серйозними наслідками", якщо москва відмовиться співпрацювати.

Але після тригодинної зустрічі з російською стороною, яка не дала відчутних результатів, Трамп відклав свої погрози та натомість наполягав на тому, що зустріч була "надзвичайно продуктивною", навіть коли путін чіплявся за свої максималістські вимоги щодо припинення війни та оголосив про відсутність поступок на полі бою, де російські війська закріплюють ключові здобутки на сході України.

Нагадаємо

Трамп та путін зустрілись на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці.

Вони двічі потисли руки один одному та на одному автомобілі поїхали до місця проведення саміту.

Під час рукостискання з президентом США Дональдом Трампом журналісти задали путіну питання: "Пане президент путін, ви припините вбивати мирних жителів України?".

На це російський диктатор вдав, що не почув запитання. Він посміхнувся, зробив здивоване обличчя і жестом показав, що або не розуміє, або не чує те, що йому кажуть.

Переговори проходили у форматі "три на три".

З американського боку, окрім Дональда Трампа, були присутні держсекретар США Марко Рубіо і спеціальний представник президента США Стів Віткофф. З російського боку міністр закордонних справ рф лавров та помічник путіна ушаков.

