кремль празднует встречу Трампа с путиным без уступок и санкций - Guardian
Киев • УНН
россия радуется встрече путина с Трампом на Аляске, которая состоялась без уступок со стороны рф и новых санкций. Трамп не добился прекращения огня, но назвал саммит продуктивным.
Реакция россии на саммит президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным на Аляске была действительно радостной: москва празднует тот факт, что российский лидер встретился со своим американским коллегой без уступок и теперь не сталкивается с никакими санкциями, несмотря на отклонение требований Трампа о прекращении огня, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
"Встреча доказала, что переговоры возможны без предварительных условий", – написал бывший президент Дмитрий Медведев в Telegram. Он добавил, что саммит показал, что переговоры могут продолжаться, пока Россия ведет войну в Украине.
Трамп вышел на саммит с высокими ставками, предупреждая: "Я не буду рад, если уйду без определенной формы прекращения огня", и угрожая "серьезными последствиями", если москва откажется сотрудничать.
Но после трехчасовой встречи с российской стороной, которая не дала ощутимых результатов, Трамп отложил свои угрозы и вместо этого настаивал на том, что встреча была "чрезвычайно продуктивной", даже когда путин цеплялся за свои максималистские требования о прекращении войны и объявил об отсутствии уступок на поле боя, где российские войска закрепляют ключевые достижения на востоке Украины.
Напомним
Трамп и путин встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.
Они дважды пожали руки друг другу и на одном автомобиле поехали к месту проведения саммита.
Во время рукопожатия с президентом США Дональдом Трампом журналисты задали путину вопрос: "Господин президент путин, вы прекратите убивать мирных жителей Украины?".
На это российский диктатор сделал вид, что не услышал вопроса. Он улыбнулся, сделал удивленное лицо и жестом показал, что либо не понимает, либо не слышит то, что ему говорят.
Переговоры проходили в формате "три на три".
С американской стороны, кроме Дональда Трампа, присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента США Стив Уиткофф. С российской стороны министр иностранных дел рф лавров и помощник путина ушаков.