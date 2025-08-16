кремль празднует встречу Трампа с путиным без уступок и санкций - Guardian

$41.450.00
12:47 • 684 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
10:46 • 11026 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
09:52 • 16797 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
08:59 • 20947 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
07:28 • 32992 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 170373 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 168859 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 124582 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 113939 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 99908 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
Популярные новости
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 22531 просмотра
Тысячи иностранных наемников в рядах РФ не могут покинуть фронт после окончания контракта - проект "Хочу жить"16 августа, 03:52 • 36194 просмотра
Трамп имел долгий разговор с Зеленским на обратном рейсе с Аляски - CNN16 августа, 06:49 • 35995 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo07:05 • 15941 просмотра
Послы ЕС экстренно собираются после встречи Трампа и путина07:47 • 26089 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 261327 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 226354 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 232177 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 243860 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 325468 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo07:05 • 16122 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 22709 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 144204 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 223333 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 161319 просмотра
кремль празднует встречу Трампа с путиным без уступок и санкций - Guardian

Киев • УНН

 • 1234 просмотра

россия радуется встрече путина с Трампом на Аляске, которая состоялась без уступок со стороны рф и новых санкций. Трамп не добился прекращения огня, но назвал саммит продуктивным.

кремль празднует встречу Трампа с путиным без уступок и санкций - Guardian

Реакция россии на саммит президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным на Аляске была действительно радостной: москва празднует тот факт, что российский лидер встретился со своим американским коллегой без уступок и теперь не сталкивается с никакими санкциями, несмотря на отклонение требований Трампа о прекращении огня, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

"Встреча доказала, что переговоры возможны без предварительных условий", – написал бывший президент Дмитрий Медведев в Telegram. Он добавил, что саммит показал, что переговоры могут продолжаться, пока Россия ведет войну в Украине.

Трамп вышел на саммит с высокими ставками, предупреждая: "Я не буду рад, если уйду без определенной формы прекращения огня", и угрожая "серьезными последствиями", если москва откажется сотрудничать.

Но после трехчасовой встречи с российской стороной, которая не дала ощутимых результатов, Трамп отложил свои угрозы и вместо этого настаивал на том, что встреча была "чрезвычайно продуктивной", даже когда путин цеплялся за свои максималистские требования о прекращении войны и объявил об отсутствии уступок на поле боя, где российские войска закрепляют ключевые достижения на востоке Украины.

Напомним

Трамп и путин встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

Они дважды пожали руки друг другу и на одном автомобиле поехали к месту проведения саммита.

Во время рукопожатия с президентом США Дональдом Трампом журналисты задали путину вопрос: "Господин президент путин, вы прекратите убивать мирных жителей Украины?".

На это российский диктатор сделал вид, что не услышал вопроса. Он улыбнулся, сделал удивленное лицо и жестом показал, что либо не понимает, либо не слышит то, что ему говорят.

Переговоры проходили в формате "три на три".

С американской стороны, кроме Дональда Трампа, присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента США Стив Уиткофф. С российской стороны министр иностранных дел рф лавров и помощник путина ушаков.

Антонина Туманова

