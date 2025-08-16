кремль празднует встречу Трампа с путиным без уступок и санкций - Guardian

Реакция россии на саммит президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным на Аляске была действительно радостной: москва празднует тот факт, что российский лидер встретился со своим американским коллегой без уступок и теперь не сталкивается с никакими санкциями, несмотря на отклонение требований Трампа о прекращении огня, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

"Встреча доказала, что переговоры возможны без предварительных условий", – написал бывший президент Дмитрий Медведев в Telegram. Он добавил, что саммит показал, что переговоры могут продолжаться, пока Россия ведет войну в Украине.

Трамп вышел на саммит с высокими ставками, предупреждая: "Я не буду рад, если уйду без определенной формы прекращения огня", и угрожая "серьезными последствиями", если москва откажется сотрудничать.

Но после трехчасовой встречи с российской стороной, которая не дала ощутимых результатов, Трамп отложил свои угрозы и вместо этого настаивал на том, что встреча была "чрезвычайно продуктивной", даже когда путин цеплялся за свои максималистские требования о прекращении войны и объявил об отсутствии уступок на поле боя, где российские войска закрепляют ключевые достижения на востоке Украины.

Напомним

Трамп и путин встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

Они дважды пожали руки друг другу и на одном автомобиле поехали к месту проведения саммита.

Во время рукопожатия с президентом США Дональдом Трампом журналисты задали путину вопрос: "Господин президент путин, вы прекратите убивать мирных жителей Украины?".

На это российский диктатор сделал вид, что не услышал вопроса. Он улыбнулся, сделал удивленное лицо и жестом показал, что либо не понимает, либо не слышит то, что ему говорят.

Переговоры проходили в формате "три на три".

С американской стороны, кроме Дональда Трампа, присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента США Стив Уиткофф. С российской стороны министр иностранных дел рф лавров и помощник путина ушаков.