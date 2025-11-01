$42.080.01
кремль посилює цифровий контроль: росіян хочуть позбавити права на згоду щодо обробки персональних даних

Київ • УНН

 • 200 перегляди

Очільник роскомнагляду андрій ліпов запропонував скасувати вимогу щодо згоди громадян на обробку їхніх персональних даних. Це дозволить державі збирати, зберігати та передавати особисту інформацію росіян без їхнього відома.

кремль посилює цифровий контроль: росіян хочуть позбавити права на згоду щодо обробки персональних даних

Очільник "роскомнагляду" андрій ліпов запропонував скасувати вимогу щодо отримування згоди громадян на обробку їхніх персональних даних, що дозволить рф отримати можливість збирати, зберігати й передавати особисту інформацію громадян без їхнього відома. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.

Очільник "роскомнагляду" андрій ліпов запропонував скасувати вимогу щодо отримування згоди громадян на обробку їхніх персональних даних. За його словами, ця практика "застаріла" й має бути замінена "галузевими стандартами", які дозволять компаніям використовувати дані без дозволу користувачів. Фактично це означає, що держава отримає можливість збирати, зберігати й передавати особисту інформацію громадян без їхнього відома

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі ініціативи свідчать про посилення цифрового контролю та прагнення влади повністю підпорядкувати приватне життя росіян державним інтересам, створюючи систему, у якій громадянин не має права на бодай якусь конфіденційність.

Нагадаємо

російські спецслужби використовують Telegram, щоб швидко знаходити виконавців для дрібних диверсій у країнах Європи. Через проросійські канали вербують користувачів, пропонуючи їм "разові завдання" за невелику плату.

