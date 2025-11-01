кремль усиливает цифровой контроль: россиян хотят лишить права на согласие на обработку персональных данных
Киев • УНН
Глава роскомнадзора андрей липов предложил отменить требование о согласии граждан на обработку их персональных данных. Это позволит государству собирать, хранить и передавать личную информацию россиян без их ведома.
Глава "Роскомнадзора" Андрей Липов предложил отменить требование о получении согласия граждан на обработку их персональных данных. По его словам, эта практика "устарела" и должна быть заменена "отраслевыми стандартами", которые позволят компаниям использовать данные без разрешения пользователей. Фактически это означает, что государство получит возможность собирать, хранить и передавать личную информацию граждан без их ведома.
Отмечается, что такие инициативы свидетельствуют об усилении цифрового контроля и стремлении властей полностью подчинить частную жизнь россиян государственным интересам, создавая систему, в которой гражданин не имеет права на хоть какую-то конфиденциальность.
