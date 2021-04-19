Ковідна пневмонія: інфекціоніст розповів, що допомагає при важких формах і для профілактики

Так, Крамарьов пояснює, що вторинна бактеріальна пневмонія - це більш важка форма ковідної пневмонії, яка лікується вже за допомогою антибіотиків. При початковій ковідній же пневмонії першочерговим завданням є захист судин і тканин легенів від вірусних пошкоджень внаслідок COVID-19. З цією метою медики ув комплексній терапії використовують рослинний флавоноїд кверцетин, який, завдяки унікальній розробці українських вчених, став біодоступним майже на 100%.

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"Кверцетин відомий вже давно. Він, в основному, застосовувався при лікуванні серцево-судинних захворювань. А коли з'явилася пандемія, то першими увагу на цей препарат звернули канадці для допомоги при судинних змінах, які супроводжує ковідна пневмонія. Тому цей препарат дійсно може використовуватися при важких формах ковідної інфекції", - пояснив Крамарьов.

Деталі

Інфекціоніст зазначає, що проведені дослідження довели ефективність кверцетину при лікуванні ковідної пневмонії.

"Наскільки я знаю, вже було проведено клінічне дослідження на найвищому рівні, яке так само попередньо показало ефективність цього препарату при COVID-19. Навіть в інструкцію до цього препарату вже було внесено лікування важких форм ковідної пневмонії", - підсумував він.

Доповнення

Нові дослідження Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу довели, що препарати на основі кверцетину ("Квертин" в жувальних таблетках і "Корвітин®" в ін'єкціях) ефективні в складі комплексної терапії для лікування ковідної пневмонії. Саме фахівцям заводу належить запатентована розробка унікальної форми кверцетину, яка робить його біодоступним на 100%.

Понад те, дослідження групи провідних китайських науково-дослідних установ показало ефективність застосування кверцетину для лікування і профілактики COVID-19.

Нагадаємо, головний інфекціоніст країни Ольга Голубовська розповіла про властивості кверцетину, прорив українських вчених у досягненні його стовідсоткової біодоступності і про практичний досвід використання унікальної природної речовини для лікування хворих на COVID-19.