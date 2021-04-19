Ковидная пневмония: инфекционист рассказал, что помогает при тяжелых формах и для профилактики
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Врач-инфекционист Сергей Крамарев рассказал, чем отличается ковидная пневмония от бактериальной и с помощью чего украинским медикам удается предотвращать ее тяжёлое течение и профилактировать осложнения, сообщает УНН.
Так, Крамарев объясняет, что вторичная бактериальная пневмония — это более тяжелая форма ковидной пневмонии, которая лечится уже с помощью антибиотиков. При начальной ковидной же пневмонии первоочередной задачей является защита сосудов и тканей легких от вирусных повреждений вследствии COVID-19. С этой целью медики в комплексной терапии используют растительный флавоноид кверцетин, который, благодаря уникальной разработке украинских ученых, стал биодоступным почти на 100%.
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“Кверцетин известен уже давно. Он, в основном, применялся при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. А когда появилась пандемия, то первыми внимание на этот препарат обратили канадцы для помощи при сосудистых изменениях, которые сопровождает ковидная пневмония. Поэтому этот препарат действительно может использоваться при тяжелых формах ковидной инфекции”, — пояснил Крамарев.
Детали
Инфекционист отмечает, что проведенные исследования доказали эффективность кверцетина при лечении ковидной пневмонии.
“Насколько я знаю, уже было проведено клиническое исследование на самом высоком уровне, которое так же предварительно показало эффективность этого препарата при COVID-19. Даже в инструкцию к этому препарату уже было внесено лечение тяжелых форм ковидной пневмонии”, — подытожил он.
Дополнение
Новые исследования Борщаговского химико-фармацевтического завода доказали, что препараты на основе кверцетина (“Квертин” в жевательных таблетках и “Корвитин®” в инъекциях) эффективны в составе комплексной терапии для лечения ковидной пневмонии. Именно специалистам завода принадлежит запатентованная разработка уникальной формы кверцетина, которая делает его биодоступным на 100%.
Более того, исследование группы ведущих китайских научно-исследовательских учреждений показало эффективность применения кверцетина для лечения и профилактики COVID-19.
Напомним, главный инфекционист страны Ольга Голубовская рассказала о свойствах кверцетина, прорыве украинских ученых в достижении его стопроцентной биодоступности и о практическом опыте использования уникального природного вещества для лечения больных COVID-19.