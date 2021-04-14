На передовой борьбы с COVID-19: Голубовская раскрыла детали об уникальном растительном веществе в терапии болезни

Тромбы при COVID-19 и снижение рисков тромбообразования

Ольга Голубовская рассказывает, что кверцетин и его свойства были известны и изучались подробно еще задолго до начала пандемии COVID-19.

“Стоит отметить, что кверцетин — это препарат, который давно применяется в медицине. Он относится к веществам, которые обладают капилляростабилизирующим и противовоспалительным действием, снижает продукцию цитокинов (провоспалительные молекулы — ред.), противодействуя как раз тому, о чем сейчас все говорят в контексте пандемии — цитокиновому шторму. В сочетании с витамином С действие кверцетина усиливается, как и действие самого витамина С. И, в принципе, этот препарат давно применялся в клиниках у нас, особенно в неврологии, кардиологии, у больных с различными тромботическими событиями”, — рассказала Голубовская.

Инфекционист объясняет, что с началом пандемии COVID-19 начался экстренный поиск препаратов, которые помогли бы пациентам справиться с тяжелыми последствиями и предотвратить осложнения болезни.

“Естественно, когда возник COVID-19, мы узнали (и уже все знают сейчас), что одной из больших проблем являются всевозможные тромбозы, весь мир заинтересовался теми препаратами, которые могут снизить риски их образования. Речь не идет про панацею в лечении COVID-19, ведь все лечение комплексное, многогранное и нацеленное на снижение рисков различных событий, связанных с механизмом развития заболевания”, — подчеркивает Голубовская.

Кверцетин и ковидные протоколы лечения

По словам инфекциониста, образцовым и лучшим в мире считается так называемый Вирджинский протокол лечения COVID-19, в который как раз-таки и внесен кверцетин.

“Сильнодействующее вещество кверцетин вошло в так называемый Вирджинский протокол американской школы неотложной терапии пульмонологии. Этот протокол лучшим в мире считается, все страны им пользуются. Он подготовлен экспертами ассоциации во главе со всемирно известным реаниматологом Полом Мариком. Этот альянс передовой борьбы с коронавирусной инфекцией включил кверцетин в апреле прошлого года в протокол как средство профилактики развития COVID-19 и пневмонии, так и лечения легких уже при пневмонии”, — рассказала Голубовская.

Украинцы и уникальные наработки с кверцетином

Украинским биотехнологам еще в 90-х удалось синтезировать уникальную растворимую форму кверцетина, отмечает Голубовская.

“Только наша страна (как бы это кому не казалось странным, что мы, оказывается, что-то можем сделать) с помощью наших биотехнологий сумели еще в 90-е годы синтезировать растворимую форму кверцетина. Ведь проблема была в том, что биодоступность кверцетина при приеме достаточно низкая. Поэтому была разработана форма для внутривенного введения препарата. Естественно, при таком методе введения биодоступность составляет все 100%”, — поясняет инфекционист.

Кроме этого, украинские ученые, по словам Ольги Голубовской, посвятили достаточно времени изучению кверцетина уже в разрезе лечения COVID-19.

“У нас в стране прошло клиническое исследование уже именно в разрезе COVID-19. Его конечной точкой была оценка степени развития индукционного синдрома (активности ферментов метаболизма вследствие воздействия на них лекарственного средства — ред.) и времени его длительности. По всем этим двум параметрам при использовании кверцетина получены позитивные результаты. Потому считаю, что кверцетин должен комплексно и активно использоваться и дальше”, — уверена врач.

При этом Голубовская подчеркивает, что еще задолго до пандемии свойства эффективного препарата на полную использовали врачи для лечения кардиологических и неврологических больных.

“А сейчас из-за COVID-19 и его осложнений на все системы организма человека, все врачи стали инфекционистами и тоже его активно используют, но в комплексной терапии. Особенно у лиц, которые относятся к группам риска, которые могут иметь более высокую вероятность образования тромбов или, например, в анамнезе уже было что-то, связанное с тромбозом”, — подытожила Голубовская.

Дополнение

Напомним, последние исследования Борщаговского химико-фармацевтического завода доказали, что препараты на основе кверцетина (“Квертин” в жевательных таблетках и “Корвитин®” в инъекциях) эффективны в составе комплексной терапии для лечения ковидной пневмонии. Именно специалистам завода принадлежит запатентованная разработка формы кверцетина, которая делает его биодоступной на 100%.

Отметим, исследования показали, что кверцетин мешает коронавирусу размножаться в организме человека.