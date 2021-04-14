На передовой борьбы с COVID-19: Голубовская раскрыла детали об уникальном растительном веществе в терапии болезни

ukru
"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив
15:18 • 16825 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
13:51 • 49959 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

13:29 • 41358 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 207386 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 117124 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 114249 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 176072 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 113824 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 104809 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

2 апреля, 17:00 • 103630 просмотра

Трамп планирует уволить Илона Маска с его должности в Белом доме – Politico

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
3 м/с
36 %
752 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

По меньшей мере 4 погибших в США: последствия катастрофического торнадо, пронесшегося по части страны

3 апреля, 07:38 • 179728 просмотра

Киноадаптация "Как приручить дракона 2" получила дату релиза

3 апреля, 08:47 • 103435 просмотра

Nintendo Switch 2: дата выхода, цена и характеристики новой консоли

3 апреля, 09:11 • 72191 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

10:44 • 64437 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

13:03 • 56014 просмотра
публикации

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 16825 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

13:51 • 49959 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

13:03 • 57630 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки
Эксклюзив

3 апреля, 09:14 • 207386 просмотра

По меньшей мере 4 погибших в США: последствия катастрофического торнадо, пронесшегося по части страны

3 апреля, 07:38 • 181188 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Канада

Реклама
УНН Lite

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

13:52 • 13114 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

12:01 • 20255 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

10:44 • 65544 просмотра

Nintendo Switch 2: дата выхода, цена и характеристики новой консоли

3 апреля, 09:11 • 73287 просмотра

Киноадаптация "Как приручить дракона 2" получила дату релиза

3 апреля, 08:47 • 104492 просмотра
Актуальное

Старлинк

Вашингтон Пост

Facebook

Симпсоны

Леопард 1

На передовой борьбы с COVID-19: Голубовская раскрыла детали об уникальном растительном веществе в терапии болезни

На передовой борьбы с COVID-19: Голубовская раскрыла детали об уникальном растительном веществе в терапии болезни

Киев • УНН

 • 71597 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Кверцетин — растительный флавоноид, который содержится во многих растениях, фруктах и овощах. Его давно применяют в медицине для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, при инфарктах и инсультах. Именно кверцетин стал главным “героем” множества исследований иностранных и украинских ученых из-за его широкого комплексного воздействия на организм человека. А с началом пандемии COVID-19 речь уже пошла о его противовирусных и противовоспалительных свойствах, профилактике тромбообразования и защите сосудов и ткани легких. Главный инфекционист страны и заслуженный врач Украины Ольга Голубовская рассказала УНН о свойствах кверцетина, прорыве украинских ученых в достижении его стопроцентной биодоступности и о практическом опыте использования уникального природного вещества для лечения больных COVID-19.

Тромбы при COVID-19 и снижение рисков тромбообразования

Ольга Голубовская рассказывает, что кверцетин и его свойства были известны и изучались подробно еще задолго до начала пандемии COVID-19.

“Стоит отметить, что кверцетин — это препарат, который давно применяется в медицине. Он относится к веществам, которые обладают капилляростабилизирующим и противовоспалительным действием, снижает продукцию цитокинов (провоспалительные молекулы — ред.), противодействуя как раз тому, о чем сейчас все говорят в контексте пандемии — цитокиновому шторму. В сочетании с витамином С действие кверцетина усиливается, как и действие самого витамина С. И, в принципе, этот препарат давно применялся в клиниках у нас, особенно в неврологии, кардиологии, у больных с различными тромботическими событиями”, — рассказала Голубовская.

Инфекционист объясняет, что с началом пандемии COVID-19 начался экстренный поиск препаратов, которые помогли бы пациентам справиться с тяжелыми последствиями и предотвратить осложнения болезни.

“Естественно, когда возник COVID-19, мы узнали (и уже все знают сейчас), что одной из больших проблем являются всевозможные тромбозы, весь мир заинтересовался теми препаратами, которые могут снизить риски их образования. Речь не идет про панацею в лечении COVID-19, ведь все лечение комплексное, многогранное и нацеленное на снижение рисков различных событий, связанных с механизмом развития заболевания”, — подчеркивает Голубовская.

Кверцетин и ковидные протоколы лечения

По словам инфекциониста, образцовым и лучшим в мире считается так называемый Вирджинский протокол лечения COVID-19, в который как раз-таки и внесен кверцетин.

“Сильнодействующее вещество кверцетин вошло в так называемый Вирджинский протокол американской школы неотложной терапии пульмонологии. Этот протокол лучшим в мире считается, все страны им пользуются. Он подготовлен экспертами ассоциации во главе со всемирно известным реаниматологом Полом Мариком. Этот альянс передовой борьбы с коронавирусной инфекцией включил кверцетин в апреле прошлого года в протокол как средство профилактики развития COVID-19 и пневмонии, так и лечения легких уже при пневмонии”, — рассказала Голубовская.

Украинцы и уникальные наработки с кверцетином

Украинским биотехнологам еще в 90-х удалось синтезировать уникальную растворимую форму кверцетина, отмечает Голубовская.

“Только наша страна (как бы это кому не казалось странным, что мы, оказывается, что-то можем сделать) с помощью наших биотехнологий сумели еще в 90-е годы синтезировать растворимую форму кверцетина. Ведь проблема была в том, что биодоступность кверцетина при приеме достаточно низкая. Поэтому была разработана форма для внутривенного введения препарата. Естественно, при таком методе введения биодоступность составляет все 100%”, — поясняет инфекционист.

Кроме этого, украинские ученые, по словам Ольги Голубовской, посвятили достаточно времени изучению кверцетина уже в разрезе лечения COVID-19.

“У нас в стране прошло клиническое исследование уже именно в разрезе COVID-19. Его конечной точкой была оценка степени развития индукционного синдрома (активности ферментов метаболизма вследствие воздействия на них лекарственного средства — ред.) и времени его длительности. По всем этим двум параметрам при использовании кверцетина получены позитивные результаты. Потому считаю, что кверцетин должен комплексно и активно использоваться и дальше”, — уверена врач.

При этом Голубовская подчеркивает, что еще задолго до пандемии свойства эффективного препарата на полную использовали врачи для лечения кардиологических и неврологических больных.

“А сейчас из-за COVID-19 и его осложнений на все системы организма человека, все врачи стали инфекционистами и тоже его активно используют, но в комплексной терапии. Особенно у лиц, которые относятся к группам риска, которые могут иметь более высокую вероятность образования тромбов или, например, в анамнезе уже было что-то, связанное с тромбозом”, — подытожила Голубовская.

Дополнение

Напомним, последние исследования Борщаговского химико-фармацевтического завода доказали, что препараты на основе кверцетина (“Квертин” в жевательных таблетках и “Корвитин®” в инъекциях) эффективны в составе комплексной терапии для лечения ковидной пневмонии. Именно специалистам завода принадлежит запатентованная разработка формы кверцетина, которая делает его биодоступной на 100%.

Отметим, исследования показали, что кверцетин мешает коронавирусу размножаться в организме человека.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

COVID-19Здоровье
Bitcoin
$81,499.50
Золото
$3,152.29
Tesla
$262.03
Brent
$69.57
S&P 500
$5,421.19
Газ TTF
$39.44
Ethereum
$1,758.36