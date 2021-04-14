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На передовій боротьби з COVID-19: Голубовська розкрила деталі про унікальну рослинну речовину в терапії хвороби

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Кверцетин - рослинний флавоноїд, який міститься у багатьох рослинах, фруктах і овочах. Його давно застосовують у медицині для лікування захворювань серцево-судинної системи, при інфарктах та інсультах. Саме кверцетин став головним "героєм" безлічі досліджень іноземних та українських науковців через його широкий комплексний вплив на організм людини. А з початком пандемії COVID-19 йдеться вже про його противірусні і протизапальні властивості, профілактику тромбоутворення і захист судин і тканини легенів. Головний інфекціоніст країни і заслужений лікар України Ольга Голубовська розповіла УНН про властивості кверцетину, прорив українських вчених у досягненні його стовідсоткової біодоступності і про практичний досвід використання унікальної природної речовини для лікування хворих на COVID-19.

Тромби при COVID-19 і зниження ризиків тромбоутворення

Ольга Голубовська розповідає, що кверцетин і його властивості були відомі і вивчалися докладно ще задовго до початку пандемії COVID-19.

"Варто зазначити, що кверцетин - це препарат, який давно застосовується в медицині. Він належить до речовин, які мають капіляростабілізуючу і протизапальну дію, знижують продукування цитокінів (прозапальні молекули - ред.), протидіючи якраз тому, про що зараз всі говорять у контексті пандемії - цитокіновому шторму. У поєднанні з вітаміном С дія кверцетину посилюється, як і дія самого вітаміну С. І, в принципі, цей препарат давно застосовувався у клініках у нас, особливо в неврології, кардіології, у хворих з різними тромботичними подіями", - розповіла Голубовська.

Інфекціоніст пояснює, що з початком пандемії COVID-19 почався екстрений пошук препаратів, які допомогли б пацієнтам впоратися з важкими наслідками і запобігти ускладненням хвороби.

"Природно, коли виник COVID-19, ми дізналися (і вже всі знають зараз), що однією з великих проблем є всілякі тромбози, весь світ зацікавився тими препаратами, які можуть знизити ризики їх утворення. Йдеться не про панацею в лікуванні COVID-19, адже все лікування комплексне, багатогранне і націлене на зниження ризиків різних подій, пов'язаних з механізмом розвитку захворювання", - підкреслює Голубовська.

Кверцетин і ковідні протоколи лікування

За словами інфекціоніста, зразковим і кращим у світі вважається так званий Вірджинський протокол лікування COVID-19, до якого якраз-таки і внесений кверцетин.

"Сильнодіюча речовина кверцетин увійшла в так званий Вірджинський протокол американської школи невідкладної терапії пульмонології. Цей протокол кращим у світі вважається, усі країни ним користуються. Він підготовлений експертами асоціації на чолі з всесвітньо відомим реаніматологом Полом Маріком. Цей альянс передової боротьби з коронавірусною інфекцією включив кверцетин у квітні минулого року в протокол як засіб профілактики розвитку COVID-19 і пневмонії, так і лікування легенів уже при пневмонії", - розповіла Голубовська.

Українці і унікальні напрацювання з кверцетином

Українським біотехнологам ще в 90-х вдалося синтезувати унікальну розчинну форму кверцетину, зазначає Голубовська.

"Тільки наша країна (як би це кому не здавалося дивним, що ми, виявляється, щось можемо зробити) за допомогою наших біотехнологій зуміли ще в 90-і роки синтезувати розчинну форму кверцетину. Адже проблема була в тому, що біодоступність кверцетину при прийомі досить низька. Тому була розроблена форма для внутрішньовенного введення препарату. Природно, при такому методі введення біодоступність становить усі 100%", - пояснює інфекціоніст.

Окрім цього, українські вчені, за словами Ольги Голубовської, присвятили достатньо часу вивченню кверцетину вже в розрізі лікування COVID-19.

"У нас в країні пройшло клінічне дослідження вже саме в розрізі COVID-19. Його кінцевою точкою була оцінка ступеня розвитку індукційного синдрому (активності ферментів метаболізму внаслідок впливу на них лікарського засобу - ред.) і часу його тривалості. За всіма цими двома параметрами при використанні кверцетину отримані позитивні результати. Тому вважаю, що кверцетин повинен комплексно і активно використовуватися і надалі", - впевнена лікар.

При цьому Голубовська підкреслює, що ще задовго до пандемії властивості ефективного препарату на повну використовували лікарі для лікування кардіологічних та неврологічних хворих.

"А зараз через COVID-19 і його ускладнення на всі системи організму людини, усі лікарі стали інфекціоністами і теж його активно використовують, але в комплексній терапії. Особливо в осіб, які належать до груп ризику, які можуть мати більш високу ймовірність утворення тромбів або, наприклад, в анамнезі вже було щось, пов'язане з тромбозом", - підсумувала Голубовська.

Доповнення

Нагадаємо, останні дослідження Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу довели, що препарати на основі кверцетину ("Квертин" в жувальних таблетках і "Корвітин®" в ін'єкціях) ефективні в складі комплексної терапії для лікування ковідної пневмонії. Саме фахівцям заводу належить запатентована розробка форми кверцетину, яка робить його біодоступною на 100%.

Відзначимо, дослідження показали, що кверцетин заважає коронавірусу розмножуватися в організмі людини.

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