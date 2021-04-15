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Китайские исследователи нашли средство для лечения COVID-19 в растительном мире

Китайские исследователи нашли средство для лечения COVID-19 в растительном мире

Киев  •  УНН

 • 25285 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Исследование группы ведущих китайских научных и исследовательских учреждений показало эффективность применения веществ растительного происхождения, в частности - кверцетина, для лечения и профилактики COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты исследования.

Детали

Авторы исследования отмечают, что пока эффективной противовирусной терапии, лечения или профилактики COVID-19 нет. Перспективу для разработки эффективных методов лечения COVID-19 ученые видят именно в разрушении связей коронавируса с клетками организма человека на уровне их рецепторов.

Ученые изучали растительные флавоноиды облепихи, в частности кверцетин, показавший сильное воздействие в противодействии связыванию клеток человека и коронавируса.

На основе анализа взаимодействия рецепторов и исследования проникновения вирусов in vitro, ученые смогли оценить, каким образом кверцетин влияет на рецептор АСЕ2, с которым связывается SARS-CoV-2. Они обнаружили мощное угнетение кверцетином самого коронавируса и его размножения в организме человека.

Цитата:

"Разработка препарата противовирусной терапии является немедленной необходимостью для прекращения распространения вируса SARS-CoV-2. Применение растений в лечении инфекционных болезней прослеживается тысячелетиями, и они являются потенциальными источниками новых кандидатов на лекарства. Вариантом лечения коронавируса могут стать эффективные соединения традиционной китайской медицины, которые достойны дальнейшей проверки с помощью строгих антивирусных исследований и клинических испытаний", - говорится в исследованиях.

Украинские исследования

Новые исследования Борщаговского химико-фармацевтического завода доказали, что препараты на основе кверцетина ("Квертин" в жевательных таблетках и "Корвитин®" в инъекциях) эффективны в составе комплексной терапии для лечения ковидной пневмонии. Именно специалистам завода принадлежит запатентованная разработка формы кверцетина, которая делает его биодоступным на 100%.

Дополнение

Напомним, главный инфекционист страны Ольга Голубовская рассказала о свойствах кверцетина, прорыве украинских ученых в достижении его стопроцентной биодоступности и о практическом опыте использования уникального природного вещества для лечения больных COVID-19.

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