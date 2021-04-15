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Китайські дослідники знайшли засіб для лікування COVID-19 у рослинному світі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Дослідження групи провідних китайських наукових і дослідницьких закладів показало ефективність застосування речовин рослинного походження, зокрема – кверцетину, для лікування та профілактики COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на результати дослідження

Деталі

Автори дослідження зазначають, що наразі ефективної противірусної терапії, лікування або профілактики COVID-19 немає. Перспективу для розробки ефективних методів лікування COVID-19 вчені вбачають саме у руйнуванні зв’язків коронавірусу з клітинами організму людини на рівні їх рецепторів.

Учені вивчали рослинні флавоноїди обліпихи, зокрема кверцетин, що показав сильну дію у протидії зв’язуванню клітин людини та коронавірусу.

На основі аналізу взаємодії рецепторів і дослідження проникнення вірусів in vitro, науковці змогли оцінити, яким чином кверцетин впливає на рецептор АСЕ2, з яким зв’язується SARS‐CoV‐2. Вони виявили потужне пригнічення кверцетином самого коронавірусу та його розмноження в організмі людини.

Цитата:

“Розробка препарату противірусної терапії є негайною необхідністю для припинення поширення вірусу SARS‐CoV‐2. Застосування рослин у лікуванні інфекційних хвороб простежується тисячоліттями, і вони є потенційними джерелами нових кандидатів на ліки. Варіантом лікування коронавірусу можуть стати ефективні сполуки традиційної китайської медицини, які гідні подальшої перевірки за допомогою суворих антивірусних досліджень та клінічних випробувань”, — зазначено в дослідженнях.

Українські дослідження

Нові дослідження Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу довели, що препарати на основі кверцетину (“Квертин” в жувальних таблетках і “Корвітин®” в ін’єкціях) ефективні в складі комплексної терапії для лікування ковідної пневмонії. Саме фахівцям заводу належить запатентована розробка форми кверцетину, яка робить його біодоступною на 100%.

Доповнення

Нагадаємо, головний інфекціоніст країни Ольга Голубовська розповіла про властивості кверцетину, прорив українських вчених у досягненні його стовідсоткової біодоступності та про практичний досвід використання унікальної природної речовини для лікування хворих на COVID-19. 

Українські Національні Новини

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