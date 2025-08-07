За новим розподілом військового податку: 60% Міноборони, 30% Держспецзв'язку, 10% бригадам - нардеп

$41.610.07
Ексклюзив
09:40 • 18778 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
09:15 • 29203 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
08:14 • 29155 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
06:56 • 22921 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 31780 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 49392 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 52923 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 109986 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33 • 68944 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
6 серпня, 13:32 • 61795 перегляди
Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП
Дрони вночі атакували російське суровікіно: пошкоджено залізницю
7 серпня, 01:37 • 29988 перегляди
Шпигун у лавах армії США: військовий передавав рф секретні дані про танк Abrams
7 серпня, 02:10 • 10067 перегляди
Німеччина скорочує виплати українським біженцям
7 серпня, 03:09 • 28200 перегляди
Зеленський змінив керівників СБУ у двох областях: деталі указів
05:55 • 18614 перегляди
Атаки БПЛА на рф та Крим: палає військова частина, НПЗ і зупиняються поїзди
08:55 • 16999 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світу
11:02 • 188 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
Ексклюзив
09:40 • 18786 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення

Ексклюзив

08:14 • 29161 перегляди
Ексклюзив
08:14 • 29161 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри

Ексклюзив

6 серпня, 14:54 • 109990 перегляди
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 109990 перегляди
Defence City запускають без авіації? Чому це ставить під загрозу стратегічну перевагу України
6 серпня, 14:07 • 87131 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Тім Кук
Джо Байден
Нарендра Моді
Україна
Сполучені Штати Америки
Черкаси
Крим
Львівська область
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світу
11:02 • 110 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм
6 серпня, 10:39 • 106570 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ
6 серпня, 07:07 • 117770 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ
6 серпня, 05:58 • 110568 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"
4 серпня, 15:58 • 122644 перегляди
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
Fox News
Ґардіан
Tesla Cybertruck

За новим розподілом військового податку: 60% Міноборони, 30% Держспецзв'язку, 10% бригадам - нардеп

Київ • УНН

 • 1638 перегляди

В Україні змінено модель розподілу коштів військового податку на доходи фізичних осіб. Тепер 60% цих надходжень спрямовуються до Міноборони, 30% — Держспецзв’язку, а 10% — на потреби військових бригад.

За новим розподілом військового податку: 60% Міноборони, 30% Держспецзв'язку, 10% бригадам - нардеп

В Україні змінено модель розподілу коштів, які надходять від військового податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Народна депутатка від "Слуги Народу", голова Комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа, пояснила про ці зміни, передає УНН.

Деталі

Після ухвалення і підписання Президентом закону про зміни до державного бюджету та об’єднання Міністратегпрому й Міноборони відбулася зміна моделі розподілу коштів, що надходять від військового податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Відтепер 60% цих грошей спрямовуватимуть до Міноборони, зокрема, 30% – Держспецзв’язку, 10% – на власні потреби військових бригад.

- ідеться у дописі на сайті політичної партії «Слуга Народу»

Підласа пояснила деякі аспекти:

Стверджується, що новий підхід дасть можливість Міноборони діяти більш гнучко й оперативно переспрямовувати кошти на різні потреби.

Кошти з військового податку йдуть на техніку та озброєння. Також фінансуватиметься виробництво озброєння в Україні, зокрема дрони та їх виробництво.

Якщо сьогодні потрібно проплатити контракт на закупівлю дронів, то це буде зроблено. А завтра буде розміщене замовлення на виробництво якогось конкретного виду озброєння в Україні. Саме для цього й було об’єднано ці два міністерства

– зазначила парламентарка.

Нагадаємо

З 2025 року в Україні змінились ставки військового збору для ФОП та фізичних осіб.

У 2024 році до загального фонду держбюджету надійшло майже 2,2 трлн грн, з яких кожна дев’ята гривня від ПДФО та військового збору.

Ігор Тележніков

Слуга народу
Міністерство оборони України
Україна
Безпілотний літальний апарат