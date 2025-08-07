За новим розподілом військового податку: 60% Міноборони, 30% Держспецзв'язку, 10% бригадам - нардеп
Київ • УНН
В Україні змінено модель розподілу коштів військового податку на доходи фізичних осіб. Тепер 60% цих надходжень спрямовуються до Міноборони, 30% — Держспецзв’язку, а 10% — на потреби військових бригад.
В Україні змінено модель розподілу коштів, які надходять від військового податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Народна депутатка від "Слуги Народу", голова Комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа, пояснила про ці зміни, передає УНН.
Деталі
Після ухвалення і підписання Президентом закону про зміни до державного бюджету та об’єднання Міністратегпрому й Міноборони відбулася зміна моделі розподілу коштів, що надходять від військового податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Відтепер 60% цих грошей спрямовуватимуть до Міноборони, зокрема, 30% – Держспецзв’язку, 10% – на власні потреби військових бригад.
Підласа пояснила деякі аспекти:
Стверджується, що новий підхід дасть можливість Міноборони діяти більш гнучко й оперативно переспрямовувати кошти на різні потреби.
Кошти з військового податку йдуть на техніку та озброєння. Також фінансуватиметься виробництво озброєння в Україні, зокрема дрони та їх виробництво.
Якщо сьогодні потрібно проплатити контракт на закупівлю дронів, то це буде зроблено. А завтра буде розміщене замовлення на виробництво якогось конкретного виду озброєння в Україні. Саме для цього й було об’єднано ці два міністерства
Нагадаємо
З 2025 року в Україні змінились ставки військового збору для ФОП та фізичних осіб.
У 2024 році до загального фонду держбюджету надійшло майже 2,2 трлн грн, з яких кожна дев’ята гривня від ПДФО та військового збору.