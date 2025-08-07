$41.610.07
Эксклюзив
09:40 • 13025 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15 • 19396 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
08:14 • 20861 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
06:56 • 18608 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 27997 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 47494 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 51727 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 105824 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 68732 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32 • 61698 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
По новому распределению военного налога: 60% Минобороны, 30% Госспецсвязи, 10% бригадам - нардеп

Киев • УНН

 • 1156 просмотра

В Украине изменена модель распределения средств военного налога на доходы физических лиц. Теперь 60% этих поступлений направляются в Минобороны, 30% — Госспецсвязи, а 10% — на нужды военных бригад.

По новому распределению военного налога: 60% Минобороны, 30% Госспецсвязи, 10% бригадам - нардеп

В Украине изменена модель распределения средств, поступающих от военного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Народный депутат от "Слуги Народа", председатель Комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, объяснила эти изменения, передает УНН.

Детали

После принятия и подписания Президентом закона об изменениях в государственный бюджет и объединения Министратегпрома и Минобороны произошло изменение модели распределения средств, поступающих от военного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Отныне 60% этих денег будут направляться в Минобороны, в частности, 30% – Госспецсвязи, 10% – на собственные нужды военных бригад.

- говорится в сообщении на сайте политической партии «Слуга Народа»

Пидласа объяснила некоторые аспекты:

Утверждается, что новый подход позволит Минобороны действовать более гибко и оперативно перенаправлять средства на различные нужды.

Средства с военного налога идут на технику и вооружение. Также будет финансироваться производство вооружения в Украине, в частности дроны и их производство.

Если сегодня нужно проплатить контракт на закупку дронов, то это будет сделано. А завтра будет размещен заказ на производство какого-то конкретного вида вооружения в Украине. Именно для этого и были объединены эти два министерства

– отметила парламентарий.

Напомним

С 2025 года в Украине изменились ставки военного сбора для ФЛП и физических лиц.

В 2024 году в общий фонд госбюджета поступило почти 2,2 трлн грн, из которых каждая девятая гривна от НДФЛ и военного сбора.

Игорь Тележников

