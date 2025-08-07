По новому распределению военного налога: 60% Минобороны, 30% Госспецсвязи, 10% бригадам - нардеп
Киев • УНН
В Украине изменена модель распределения средств военного налога на доходы физических лиц. Теперь 60% этих поступлений направляются в Минобороны, 30% — Госспецсвязи, а 10% — на нужды военных бригад.
В Украине изменена модель распределения средств, поступающих от военного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Народный депутат от "Слуги Народа", председатель Комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, объяснила эти изменения, передает УНН.
Детали
После принятия и подписания Президентом закона об изменениях в государственный бюджет и объединения Министратегпрома и Минобороны произошло изменение модели распределения средств, поступающих от военного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Отныне 60% этих денег будут направляться в Минобороны, в частности, 30% – Госспецсвязи, 10% – на собственные нужды военных бригад.
Пидласа объяснила некоторые аспекты:
Утверждается, что новый подход позволит Минобороны действовать более гибко и оперативно перенаправлять средства на различные нужды.
Средства с военного налога идут на технику и вооружение. Также будет финансироваться производство вооружения в Украине, в частности дроны и их производство.
Если сегодня нужно проплатить контракт на закупку дронов, то это будет сделано. А завтра будет размещен заказ на производство какого-то конкретного вида вооружения в Украине. Именно для этого и были объединены эти два министерства
Напомним
С 2025 года в Украине изменились ставки военного сбора для ФЛП и физических лиц.
В 2024 году в общий фонд госбюджета поступило почти 2,2 трлн грн, из которых каждая девятая гривна от НДФЛ и военного сбора.