Ексклюзив
11:56 • 4180 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
11:18 • 10359 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
09:49 • 14118 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
09:16 • 23368 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
08:30 • 69823 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 46883 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 57392 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 45082 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 35348 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 30169 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Коріков назвав ЗАЕС найбільшою проблемою для ядерної безпеки у 2025 році

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Голова Держатомрегулювання Олег Коріков заявив, що ситуація на Запорізькій АЕС погіршується, зафіксовано чотири випадки знеструмлення. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав світ зупинити Росію та запровадити санкції проти "Росатому".

Коріков назвав ЗАЕС найбільшою проблемою для ядерної безпеки у 2025 році

Найбільшою проблемою у сфері ядерної та радіаційної безпеки у 2025 році залишається Запорізька атомна електростанція. Про це заявив Голова Держатомрегулювання та головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков під час пресбрифінгу, передає УНН.

Деталі

За словами Корікова, ситуація на Запорізькій АЕС погіршується. Крім того, він наголосив, що минулого року на станції зафіксували чотири випадки знеструмлення.

Найбільша проблема за 2025 рік для ядерної та радіаційної безпеки в Україні - це Запорізька АЕС. Ми констатуємо, що там продовжується деградація безпеки, деградує обладнання, не відбуваються вчасно ремонти технічного обслуговування, минулого року відбулось чотири знеструмлення - від’єднання ЗАЕС від енергетичної системи зі спрацюванням резервних дизельних електростанцій

 - наголосив Олег Коріков.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські атаки на енергосистему призводять до зниження потужності українських АЕС. Він закликав світ зупинити росію, запровадивши санкції проти "росатому" та посиливши ППО України.

Алла Кіосак

