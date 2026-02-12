Коріков назвав ЗАЕС найбільшою проблемою для ядерної безпеки у 2025 році
Голова Держатомрегулювання Олег Коріков заявив, що ситуація на Запорізькій АЕС погіршується, зафіксовано чотири випадки знеструмлення. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав світ зупинити Росію та запровадити санкції проти "Росатому".
Найбільшою проблемою у сфері ядерної та радіаційної безпеки у 2025 році залишається Запорізька атомна електростанція. Про це заявив Голова Держатомрегулювання та головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков під час пресбрифінгу, передає УНН.
Деталі
За словами Корікова, ситуація на Запорізькій АЕС погіршується. Крім того, він наголосив, що минулого року на станції зафіксували чотири випадки знеструмлення.
Найбільша проблема за 2025 рік для ядерної та радіаційної безпеки в Україні - це Запорізька АЕС. Ми констатуємо, що там продовжується деградація безпеки, деградує обладнання, не відбуваються вчасно ремонти технічного обслуговування, минулого року відбулось чотири знеструмлення - від’єднання ЗАЕС від енергетичної системи зі спрацюванням резервних дизельних електростанцій
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські атаки на енергосистему призводять до зниження потужності українських АЕС. Він закликав світ зупинити росію, запровадивши санкції проти "росатому" та посиливши ППО України.