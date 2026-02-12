Коріков назвав ЗАЕС найбільшою проблемою для ядерної безпеки у 2025 році

Найбільшою проблемою у сфері ядерної та радіаційної безпеки у 2025 році залишається Запорізька атомна електростанція. Про це заявив Голова Держатомрегулювання та головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков під час пресбрифінгу, передає УНН.

За словами Корікова, ситуація на Запорізькій АЕС погіршується. Крім того, він наголосив, що минулого року на станції зафіксували чотири випадки знеструмлення.

Найбільша проблема за 2025 рік для ядерної та радіаційної безпеки в Україні - це Запорізька АЕС. Ми констатуємо, що там продовжується деградація безпеки, деградує обладнання, не відбуваються вчасно ремонти технічного обслуговування, минулого року відбулось чотири знеструмлення - від’єднання ЗАЕС від енергетичної системи зі спрацюванням резервних дизельних електростанцій