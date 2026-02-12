$43.030.06
Эксклюзив
11:56 • 4168 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
11:18 • 10347 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
09:49 • 14110 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК РФ
09:16 • 23359 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
08:30 • 69814 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 46880 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 57389 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 45080 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 35343 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 30165 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
Кориков назвал ЗАЭС самой большой проблемой для ядерной безопасности в 2025 году

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Глава Госатомрегулирования Олег Кориков заявил, что ситуация на Запорожской АЭС ухудшается, зафиксировано четыре случая обесточивания. Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал мир остановить россию и ввести санкции против "росатома".

Кориков назвал ЗАЭС самой большой проблемой для ядерной безопасности в 2025 году

Крупнейшей проблемой в сфере ядерной и радиационной безопасности в 2025 году остается Запорожская атомная электростанция. Об этом заявил Председатель Госатомрегулирования и главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков во время пресс-брифинга, передает УНН.

Детали

По словам Корикова, ситуация на Запорожской АЭС ухудшается. Кроме того, он подчеркнул, что в прошлом году на станции зафиксировали четыре случая обесточивания.

Самая большая проблема на 2025 год для ядерной и радиационной безопасности в Украине - это Запорожская АЭС. Мы констатируем, что там продолжается деградация безопасности, деградирует оборудование, не происходят вовремя ремонты технического обслуживания, в прошлом году произошло четыре обесточивания - отсоединения ЗАЭС от энергетической системы со срабатыванием резервных дизельных электростанций

 - подчеркнул Олег Кориков.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российские атаки на энергосистему приводят к снижению мощности украинских АЭС. Он призвал мир остановить россию, введя санкции против "росатома" и усилив ПВО Украины.

Алла Киосак

