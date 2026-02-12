Кориков назвал ЗАЭС самой большой проблемой для ядерной безопасности в 2025 году
Киев • УНН
Глава Госатомрегулирования Олег Кориков заявил, что ситуация на Запорожской АЭС ухудшается, зафиксировано четыре случая обесточивания. Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал мир остановить россию и ввести санкции против "росатома".
Крупнейшей проблемой в сфере ядерной и радиационной безопасности в 2025 году остается Запорожская атомная электростанция. Об этом заявил Председатель Госатомрегулирования и главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков во время пресс-брифинга, передает УНН.
Детали
По словам Корикова, ситуация на Запорожской АЭС ухудшается. Кроме того, он подчеркнул, что в прошлом году на станции зафиксировали четыре случая обесточивания.
Самая большая проблема на 2025 год для ядерной и радиационной безопасности в Украине - это Запорожская АЭС. Мы констатируем, что там продолжается деградация безопасности, деградирует оборудование, не происходят вовремя ремонты технического обслуживания, в прошлом году произошло четыре обесточивания - отсоединения ЗАЭС от энергетической системы со срабатыванием резервных дизельных электростанций
Напомним
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российские атаки на энергосистему приводят к снижению мощности украинских АЭС. Он призвал мир остановить россию, введя санкции против "росатома" и усилив ПВО Украины.