Кориков назвал ЗАЭС самой большой проблемой для ядерной безопасности в 2025 году

Крупнейшей проблемой в сфере ядерной и радиационной безопасности в 2025 году остается Запорожская атомная электростанция. Об этом заявил Председатель Госатомрегулирования и главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков во время пресс-брифинга, передает УНН.

По словам Корикова, ситуация на Запорожской АЭС ухудшается. Кроме того, он подчеркнул, что в прошлом году на станции зафиксировали четыре случая обесточивания.

