Конфіскація частини елітної квартири у родини ексміністра агрополітики Коваля: розгляд позову триває

Київ • УНН

 • 926 перегляди

САП звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом про стягнення у держвласність частини майна родички ексміністра аграрної політики Віталія Коваля. Йдеться про квартиру в Києві вартістю понад 9,3 мільйона гривень, розгляд позову триває.

Конфіскація частини елітної квартири у родини ексміністра агрополітики Коваля: розгляд позову триває

Триває розгляд позову щодо стягнення у державну власність частину майна родички колишнього міністра аграрної політики Віталія Коваля. Йдеться про квартиру в елітному житловому комплексі Києва вартістю понад 9,3 мільйона гривень. Про це заявив керівник САП Олександр Клименко під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Клименко прокоментував звернення САП до Вищого антикорупційного суду з позовом конфіскувати квартиру ексміністра аграрної політики Віталія Коваля.

На запитання, яка доля квартири, чи конфіскували її, Клименко відповів: "Ми дійсно звернулися з цим позовом, розгляд цього позову триває. Враховуючи плюм-мінус середні терміни за які вони розглядаються, я думаю, що через десь 2 місяці, ми побачимо якийсь результат".

Доповнення

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до суду, щоб стягнути у державну власність частину майна родички вже ексміністра аграрної політики Віталія Коваля. Йдеться про квартиру в елітному житловому комплексі Києва вартістю понад 9,3 мільйона гривень.

Віталія Коваля призначили на посаду міністра аграрної політики та продовольства 5 вересня 2024 року. Раніше він чотири роки очолював Рівненську обласну адміністрацію, а потім майже рік Фонд держмайна.

Після переходу Коваля в Міністерство агрополітики, його місце у Фонді держмайна зайняла Іванна Смачило. Як відомо, вони мають давніші зв'язки. Саме Коваль привів її до Фонду та сформував там свій кадровий резерв з перевірених та довірених осіб, які пройшли з ним нелегкий шлях керування областю.

У липні 2025 року Коваля було звільнено з посади міністра, адже 16 липня Верховна Рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра України. Це означало автоматичну відставку всього Кабміну.

Анна Мурашко

СуспільствоПолітикаКримінал та НП
Верховна Рада України
Денис Шмигаль
Київ