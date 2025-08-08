Конфіскація частини елітної квартири у родини ексміністра агрополітики Коваля: розгляд позову триває
Київ • УНН
Триває розгляд позову щодо стягнення у державну власність частину майна родички колишнього міністра аграрної політики Віталія Коваля. Йдеться про квартиру в елітному житловому комплексі Києва вартістю понад 9,3 мільйона гривень. Про це заявив керівник САП Олександр Клименко під час брифінгу, передає УНН.
Деталі
Клименко прокоментував звернення САП до Вищого антикорупційного суду з позовом конфіскувати квартиру ексміністра аграрної політики Віталія Коваля.
На запитання, яка доля квартири, чи конфіскували її, Клименко відповів: "Ми дійсно звернулися з цим позовом, розгляд цього позову триває. Враховуючи плюм-мінус середні терміни за які вони розглядаються, я думаю, що через десь 2 місяці, ми побачимо якийсь результат".
Доповнення
Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до суду, щоб стягнути у державну власність частину майна родички вже ексміністра аграрної політики Віталія Коваля. Йдеться про квартиру в елітному житловому комплексі Києва вартістю понад 9,3 мільйона гривень.
Віталія Коваля призначили на посаду міністра аграрної політики та продовольства 5 вересня 2024 року. Раніше він чотири роки очолював Рівненську обласну адміністрацію, а потім майже рік Фонд держмайна.
Після переходу Коваля в Міністерство агрополітики, його місце у Фонді держмайна зайняла Іванна Смачило. Як відомо, вони мають давніші зв'язки. Саме Коваль привів її до Фонду та сформував там свій кадровий резерв з перевірених та довірених осіб, які пройшли з ним нелегкий шлях керування областю.
У липні 2025 року Коваля було звільнено з посади міністра, адже 16 липня Верховна Рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра України. Це означало автоматичну відставку всього Кабміну.