10:49 • 2670 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
09:44 • 22305 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
09:33 • 18867 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
09:21 • 17421 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
09:00 • 29497 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
07:40 • 18829 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
06:06 • 42250 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
8 августа, 04:04 • 48482 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 28549 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 96133 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Конфискация части элитной квартиры у семьи экс-министра агрополитики Коваля: рассмотрение иска продолжается

Киев • УНН

 • 578 просмотра

САП обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о взыскании в госсобственность части имущества родственницы экс-министра аграрной политики Виталия Коваля. Речь идет о квартире в Киеве стоимостью более 9,3 миллиона гривен, рассмотрение иска продолжается.

Конфискация части элитной квартиры у семьи экс-министра агрополитики Коваля: рассмотрение иска продолжается

Продолжается рассмотрение иска о взыскании в государственную собственность части имущества родственницы бывшего министра аграрной политики Виталия Коваля. Речь идет о квартире в элитном жилом комплексе Киева стоимостью более 9,3 миллиона гривен. Об этом заявил руководитель САП Александр Клименко во время брифинга, передает УНН.

Детали

Клименко прокомментировал обращение САП в Высший антикоррупционный суд с иском конфисковать квартиру экс-министра аграрной политики Виталия Коваля.

На вопрос, какова судьба квартиры, конфисковали ли ее, Клименко ответил: "Мы действительно обратились с этим иском, рассмотрение этого иска продолжается. Учитывая плюс-минус средние сроки, за которые они рассматриваются, я думаю, что через где-то 2 месяца, мы увидим какой-то результат".

Дополнение

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск в суд, чтобы взыскать в государственную собственность часть имущества родственницы уже экс-министра аграрной политики Виталия Коваля. Речь идет о квартире в элитном жилом комплексе Киева стоимостью более 9,3 миллиона гривен.

Виталия Коваля назначили на должность министра аграрной политики и продовольствия 5 сентября 2024 года. Ранее он четыре года возглавлял Ровенскую областную администрацию, а затем почти год Фонд госимущества.

После перехода Коваля в Министерство агрополитики, его место в Фонде госимущества заняла Иванна Смачило. Как известно, они имеют давние связи. Именно Коваль привел ее в Фонд и сформировал там свой кадровый резерв из проверенных и доверенных лиц, которые прошли с ним нелегкий путь управления областью.

В июле 2025 года Коваль был уволен с должности министра, так как 16 июля Верховная Рада поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины. Это означало автоматическую отставку всего Кабмина.

Анна Мурашко

ОбществополитикаКриминал и ЧП
Верховная Рада
Денис Шмыгаль
Киев