Конфискация части элитной квартиры у семьи экс-министра агрополитики Коваля: рассмотрение иска продолжается

Продолжается рассмотрение иска о взыскании в государственную собственность части имущества родственницы бывшего министра аграрной политики Виталия Коваля. Речь идет о квартире в элитном жилом комплексе Киева стоимостью более 9,3 миллиона гривен. Об этом заявил руководитель САП Александр Клименко во время брифинга, передает УНН.

Детали

Клименко прокомментировал обращение САП в Высший антикоррупционный суд с иском конфисковать квартиру экс-министра аграрной политики Виталия Коваля.

На вопрос, какова судьба квартиры, конфисковали ли ее, Клименко ответил: "Мы действительно обратились с этим иском, рассмотрение этого иска продолжается. Учитывая плюс-минус средние сроки, за которые они рассматриваются, я думаю, что через где-то 2 месяца, мы увидим какой-то результат".

Дополнение

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск в суд, чтобы взыскать в государственную собственность часть имущества родственницы уже экс-министра аграрной политики Виталия Коваля. Речь идет о квартире в элитном жилом комплексе Киева стоимостью более 9,3 миллиона гривен.

Виталия Коваля назначили на должность министра аграрной политики и продовольствия 5 сентября 2024 года. Ранее он четыре года возглавлял Ровенскую областную администрацию, а затем почти год Фонд госимущества.

После перехода Коваля в Министерство агрополитики, его место в Фонде госимущества заняла Иванна Смачило. Как известно, они имеют давние связи. Именно Коваль привел ее в Фонд и сформировал там свой кадровый резерв из проверенных и доверенных лиц, которые прошли с ним нелегкий путь управления областью.

В июле 2025 года Коваль был уволен с должности министра, так как 16 июля Верховная Рада поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины. Это означало автоматическую отставку всего Кабмина.