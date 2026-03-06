Командиру рф оголосили вирок за утримання цивільних у підвалі школи в селі Ягідне

$43.810.09
50.900.07
ukenru
11:26 • 3188 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України до ЄС
10:48 • 5964 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
09:57 • 10558 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
09:32 • 12150 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
09:22 • 12171 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
07:00 • 12040 перегляди
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
5 березня, 23:07 • 19640 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 32799 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 35313 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 71835 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.9м/с
64%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 17372 перегляди
Вчені успішно виростили нут у симульованому місячному ґрунті для майбутніх космічних місійPhoto6 березня, 04:00 • 11509 перегляди
Ціни на нафту продемонстрували рекордне тижневе зростання через ескалацію на Близькому СходіPhoto6 березня, 04:18 • 13417 перегляди
Іран заявив про знищення американського винищувача F-15E та масштабний ракетний обстріл6 березня, 04:50 • 17117 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 10765 перегляди
Публікації
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 2570 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 11000 перегляди
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 37494 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 68595 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 81281 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Андрій Пишний
Музикант
Актуальні місця
Україна
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Іран
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 17559 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 17422 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 19813 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 41065 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 47492 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Фільм
Шахед-136

Командиру рф оголосили вирок за утримання цивільних у підвалі школи в селі Ягідне

Київ • УНН

 • 1136 перегляди

Прокурори Чернігівської обласної прокуратури підтвердили вирок командиру зс рф за утримання цивільних у підвалі школи в Ягідному. 10 людей загинули в нелюдських умовах, окупанти використовували їх як "живий щит".

Командиру рф оголосили вирок за утримання цивільних у підвалі школи в селі Ягідне
Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори Чернігівської обласної прокуратури в апеляційному суді підтвердили вирок командиру зведеного підрозділу збройних сил рф. Його заочно визнано винним у наказі утримувати цивільних у підвалі школи в селі Ягідне під час тимчасової окупації в якості "живого щита". У нелюдських умовах там загинуло 10 людей. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Прокурори Чернігівської обласної прокуратури підтвердили в апеляційному суді вирок командиру зведеного підрозділу зс рф, який наказав утримувати цивільних у підвалі школи в селі Ягідне Чернігівського району. Його заочно визнано винним у відданні наказів на жорстоке поводження з цивільним населенням та порушенні законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)

 - йдеться у дописі.

У суді прокурор довів, що капітан зс рф з позивним "Клен" під час тимчасової окупації села Ягідне наказав підлеглим утримувати у підвалі місцевої школи 369 цивільних, серед яких було 69 дітей. Усвідомлюючи, що ЗСУ не атакуватимуть будівлю з мирними жителями, окупанти використовували їх як "живий щит" для прикриття свого командного пункту.

Через нелюдські умови утримання та відсутність медичної допомоги загинули 10 людей.

Нагадаємо

російського капітана засудили до 12 років ув'язнення за жорстоке поводження з цивільними у Ягідному Чернігівської області. Він утримував 369 людей, включаючи 69 неповнолітніх, як "живий щит" у підвалі школи, що призвело до загибелі 10 осіб.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал
Село
Війна в Україні
Генеральний прокурор (Україна)
Чернігівська область
Збройні сили України