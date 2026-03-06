Командиру рф оголосили вирок за утримання цивільних у підвалі школи в селі Ягідне

Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори Чернігівської обласної прокуратури в апеляційному суді підтвердили вирок командиру зведеного підрозділу збройних сил рф. Його заочно визнано винним у наказі утримувати цивільних у підвалі школи в селі Ягідне під час тимчасової окупації в якості "живого щита". У нелюдських умовах там загинуло 10 людей. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Прокурори Чернігівської обласної прокуратури підтвердили в апеляційному суді вирок командиру зведеного підрозділу зс рф, який наказав утримувати цивільних у підвалі школи в селі Ягідне Чернігівського району. Його заочно визнано винним у відданні наказів на жорстоке поводження з цивільним населенням та порушенні законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України) - йдеться у дописі.

У суді прокурор довів, що капітан зс рф з позивним "Клен" під час тимчасової окупації села Ягідне наказав підлеглим утримувати у підвалі місцевої школи 369 цивільних, серед яких було 69 дітей. Усвідомлюючи, що ЗСУ не атакуватимуть будівлю з мирними жителями, окупанти використовували їх як "живий щит" для прикриття свого командного пункту.

Через нелюдські умови утримання та відсутність медичної допомоги загинули 10 людей.

Нагадаємо

