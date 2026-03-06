Командиру рф вынесли приговор за содержание гражданских в подвале школы в селе Ягодное

Прокуроры Черниговской областной прокуратуры подтвердили приговор командиру вс рф за содержание гражданских в подвале школы в Ягодном. 10 человек погибли в нечеловеческих условиях, оккупанты использовали их как "живой щит".

Фото: Офис Генерального прокурора