Командиру рф вынесли приговор за содержание гражданских в подвале школы в селе Ягодное
Киев • УНН
Прокуроры Черниговской областной прокуратуры в апелляционном суде подтвердили приговор командиру сводного подразделения вооруженных сил рф. Он заочно признан виновным в приказе удерживать гражданских в подвале школы в селе Ягодное во время временной оккупации в качестве "живого щита". В нечеловеческих условиях там погибло 10 человек. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Прокуроры Черниговской областной прокуратуры подтвердили в апелляционном суде приговор командиру сводного подразделения вс рф, который приказал удерживать гражданских в подвале школы в селе Ягодное Черниговского района. Он заочно признан виновным в отдаче приказов на жестокое обращение с гражданским населением и нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины)
В суде прокурор доказал, что капитан вс рф с позывным "Клен" во время временной оккупации села Ягодное приказал подчиненным удерживать в подвале местной школы 369 гражданских, среди которых было 69 детей. Осознавая, что ВСУ не будут атаковать здание с мирными жителями, оккупанты использовали их как "живой щит" для прикрытия своего командного пункта.
Из-за нечеловеческих условий содержания и отсутствия медицинской помощи погибли 10 человек.
