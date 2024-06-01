КНДР вчергове запустила повітряні кулі зі сміттям до Південної Кореї

В суботу, 1 червня, Північна Корея запустила повітряні кулі з прикріпленими до них пакетами зі сміттям у бік Південної Кореї. Про це пише CBS News, передає УНН.

Деталі

За даними Об’єднаного комітету начальників штабів Республіки Корея, у атаці були задіяні щонайменше 10 повітряних куль, які рухалися у напрямку провінції Кьонгі.

Громадян закликали, не торкалися ані білих повітряних куль, ані пластикових пакетів зі сміттям прикріплених до них. Та при їх виявлені повідомляти військовим і поліцейським.

Зазначається, що це перший такий інцидент. Одна з найбільших атак з використанням повітряних куль зі сміттям, сталася 28 і 29 травня. Тоді понад дві сотні повітряних куль перетнули міжкорейський кордон.

Оскільки південнокорейські військові не можуть виключити можливість того, що у пакетах прив’язаних до повітряних куль можуть міститися небезпечні речовини, вони планують збирати їх після падіння, а не збивати у повітрі, щоб не наражати на небезпеку цивільних.

Доповнення

Водночас Північна Корея назвала свої дії відповіддю на листівки з закликом повалити пхеньянський режим, які активісти раніше у травні відправили з території Південної Кореї, також за допомогою повітряних куль.

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Довідково

Північна та Південна Кореї давно використовують повітряні кулі, одна з метою пропаганди, а інша для донесення переваг життя у вільній країні.

Південнокорейські активісти та перебіжчики з КНДР, уже багато років відправляють на Північ повітряні кулі з листівками, брошурами та іншою літературою і записами сучасних місцевих музичних виконавців.

Нагадаємо

Північна Корея заявила, що її спроба запустити 27 травня новий військовий розвідувальний супутник закінчилася невдачею. Відомо, що апарат вибухнув невдовзі після запуску.