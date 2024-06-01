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КНДР вчергове запустила повітряні кулі зі сміттям до Південної Кореї

КНДР вчергове запустила повітряні кулі зі сміттям до Південної Кореї

Київ • УНН

 • 28277 перегляди

У суботу, 1 червня, Північна Корея запустила щонайменше 10 повітряних куль з прикріпленими до них мішками для сміття в бік південнокорейської провінції Кенгі у відповідь на розсилку активістами листівок з критикою режиму Пхеньяна з Південної Кореї.

В суботу, 1 червня, Північна Корея  запустила повітряні кулі з прикріпленими до них пакетами зі сміттям у бік Південної Кореї. Про це пише CBS News, передає УНН.

Деталі 

За даними Об’єднаного комітету начальників штабів Республіки Корея, у атаці були задіяні щонайменше 10 повітряних куль, які рухалися у напрямку провінції Кьонгі.

Громадян закликали, не торкалися ані білих повітряних куль, ані пластикових пакетів зі сміттям прикріплених до них. Та при їх виявлені повідомляти військовим і поліцейським.

Зазначається, що це перший такий інцидент. Одна з найбільших атак з використанням повітряних куль зі сміттям, сталася 28 і 29 травня. Тоді понад дві сотні повітряних куль перетнули міжкорейський кордон.

Оскільки південнокорейські військові не можуть виключити можливість того, що у пакетах прив’язаних до повітряних куль можуть міститися небезпечні речовини, вони планують збирати їх після падіння, а не збивати у повітрі, щоб не наражати на небезпеку цивільних.

Доповнення

Водночас Північна Корея назвала свої дії  відповіддю на листівки з закликом повалити пхеньянський режим, які активісти раніше у травні відправили з території Південної Кореї, також за допомогою повітряних куль.

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Довідково

Північна та Південна Кореї давно використовують повітряні кулі, одна з метою пропаганди, а інша для донесення переваг життя у вільній країні.

Південнокорейські активісти та перебіжчики з КНДР, уже багато років відправляють на Північ повітряні кулі з листівками, брошурами та іншою літературою і записами сучасних місцевих музичних виконавців.

Нагадаємо

Північна Корея заявила, що її спроба запустити 27 травня новий військовий розвідувальний супутник закінчилася невдачею. Відомо, що апарат вибухнув невдовзі після запуску.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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