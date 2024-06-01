КНДР в очередной раз запустила воздушные шары с мусором в Южную Корею

В субботу, 1 июня, Северная Корея запустила воздушные шары с прикрепленными к ним пакетами с мусором в сторону Южной Кореи. Об этом пишет CBS News, передает УНН.

детали

По данным Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея, в атаке были задействованы по меньшей мере 10 воздушных шаров, которые двигались в направлении провинции Кенги.

Граждан призывали, не касались ни белых воздушных шаров, ни пластиковых пакетов с мусором прикрепленных к ним. И при их выявлении сообщать военным и полицейским.

Отмечается, что это первый такой инцидент. Одна из крупнейших атак с использованием воздушных шаров с мусором, произошла 28 и 29 мая. Тогда более двухсот воздушных шаров пересекли межкорейскую границу.

Поскольку южнокорейские военные не могут исключить возможность того, что в пакетах привязанных к воздушным шарам могут содержаться опасные вещества, они планируют собирать их после падения, а не сбивать в воздухе, чтобы не подвергать опасности гражданских.

Дополнение

В то же время Северная Корея назвала свои действия ответом на листовки с призывом свергнуть пхеньянский режим, которые активисты ранее в мае отправили с территории Южной Кореи, также с помощью воздушных шаров.

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Справка

Северная и Южная Кореи уже давно используют воздушные шары, один для пропаганды, а другой для передачи преимуществ жизни в свободной стране.

Южно корейские активисты и перебежчики из КНДР, уже много лет отправляют на север воздушные шары с открытками, брошюрами и другой литературой и записями современных местных музыкальных исполнителей.

Напомним

Северная Корея заявила, что ее попытка запустить 27 мая новый военный разведывательный спутник закончилась неудачей. известно, что аппарат взорвался вскоре после запуска.