"Ключова частина рівняння": сенатор Грем пропонує посилити економічний тиск на рф для завершення війни

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що наступний етап американської дипломатії щодо війни в Україні має бути "спрямований на гаманець москви". Про це повідомляє УНН із посиланням на Politico.

Деталі

Зокрема, він дав пораду президенту США Дональду Трампу та державному секретарю Марко Рубіо.

Ви повинні переконати путіна, що якщо ця війна не закінчиться справедливо та гідно, і Україна також зробить поступки, ми знищимо російську економіку - сказав Грем.

Він пояснив, що тарифи для країн, які купують російські енергоносії, є "ключовою частиною рівняння", і нагадав, що законопроєкт, який він пропонує, дозволить Трампу запровадити мита у розмірі 500 відсотків на ці країни.

Якщо ми перейдемо на новий рівень і скажемо Китаю, що він наступний, тоді, я думаю, ми зможемо покласти край цій війні. Другою за важливістю людиною на планеті, яка має покласти край цій війні, є президент Сі в Китаї. Якби він пішов до путіна і сказав, що час покласти край цій війні, я більше не можу вам допомогти, тому що ви наражаєте мою країну на загрозу, ця війна закінчилася б - заявив політик.

Він також вказав, що не вважає провалом зустріч Трампа з путіним на Алясці.

У нас є прогрес, якого раніше не було. У нас є імпульс до миру. Побачимо, куди це призведе. Тож я залишу це на розсуд Трампа - підкреслив Грем.

Крім того, він порадив європейським союзникам "перестати скаржитися" на те, "чого ми не робимо в Америці", і робити більше самим.

"Введіть тарифи на кожну країну, яка купує російську нафту та газ дешево, щоб приносити користь військовій машині путіна. Робіть те, що робить Трамп", - зазначив Грем.

