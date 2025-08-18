«Ключевая часть уравнения»: сенатор Грэм предлагает усилить экономическое давление на РФ для завершения войны

Сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что следующий этап американской дипломатии в отношении войны в Украине должен быть "направлен на кошелек москвы". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

В частности, он дал совет президенту США Дональду Трампу и государственному секретарю Марко Рубио.

Вы должны убедить путина, что если эта война не закончится справедливо и достойно, и Украина также пойдет на уступки, мы уничтожим российскую экономику - сказал Грэм.

Он пояснил, что тарифы для стран, покупающих российские энергоносители, являются "ключевой частью уравнения", и напомнил, что законопроект, который он предлагает, позволит Трампу ввести пошлины в размере 500 процентов на эти страны.

Если мы перейдем на новый уровень и скажем Китаю, что он следующий, тогда, я думаю, мы сможем положить конец этой войне. Вторым по важности человеком на планете, который должен положить конец этой войне, является президент Си в Китае. Если бы он пошел к путину и сказал, что пора положить конец этой войне, я больше не могу вам помочь, потому что вы подвергаете мою страну угрозе, эта война закончилась бы - заявил политик.

Он также указал, что не считает провалом встречу Трампа с путиным на Аляске.

У нас есть прогресс, которого раньше не было. У нас есть импульс к миру. Посмотрим, куда это приведет. Так что я оставлю это на усмотрение Трампа - подчеркнул Грэм.

Кроме того, он посоветовал европейским союзникам "перестать жаловаться" на то, "чего мы не делаем в Америке", и делать больше самим.

"Введите тарифы на каждую страну, которая покупает российскую нефть и газ дешево, чтобы приносить пользу военной машине путина. Делайте то, что делает Трамп", - отметил Грэм.

Напомним

Сенатор Линдси Грэм в пятницу спрогнозировал, что война россии против Украины может закончиться до Рождества, если состоится трехсторонняя встреча между главой Белого дома Дональдом Трампом, российским диктатором владимиром путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

