«Ключевая часть уравнения»: сенатор Грэм предлагает усилить экономическое давление на РФ для завершения войны

18:51 • 5396 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
17:11 • 11979 просмотра
Киевлян предупредили о громких звуках в центре города 17 августа: что произошло
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 29842 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 60260 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 124378 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 84132 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 82077 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 66481 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 54458 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 248039 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
публикации
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 60257 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 366904 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 317827 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 321149 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 327658 просмотра
«Ключевая часть уравнения»: сенатор Грэм предлагает усилить экономическое давление на РФ для завершения войны

Киев • УНН

 • 394 просмотра

Сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что следующим шагом американской дипломатии в отношении войны в Украине должно быть экономическое давление на Москву. Он предлагает ввести тарифы на страны, покупающие российские энергоносители, и призывает Китай повлиять на Путина.

«Ключевая часть уравнения»: сенатор Грэм предлагает усилить экономическое давление на РФ для завершения войны

Сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что следующий этап американской дипломатии в отношении войны в Украине должен быть "направлен на кошелек москвы". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

В частности, он дал совет президенту США Дональду Трампу и государственному секретарю Марко Рубио.

Вы должны убедить путина, что если эта война не закончится справедливо и достойно, и Украина также пойдет на уступки, мы уничтожим российскую экономику

- сказал Грэм.

Он пояснил, что тарифы для стран, покупающих российские энергоносители, являются "ключевой частью уравнения", и напомнил, что законопроект, который он предлагает, позволит Трампу ввести пошлины в размере 500 процентов на эти страны.

Если мы перейдем на новый уровень и скажем Китаю, что он следующий, тогда, я думаю, мы сможем положить конец этой войне. Вторым по важности человеком на планете, который должен положить конец этой войне, является президент Си в Китае. Если бы он пошел к путину и сказал, что пора положить конец этой войне, я больше не могу вам помочь, потому что вы подвергаете мою страну угрозе, эта война закончилась бы

- заявил политик.

Сенатор Грэм: Трамп стремится к миру с Россией, но с ним не стоит шутить02.08.25, 03:47 • 20576 просмотров

Он также указал, что не считает провалом встречу Трампа с путиным на Аляске.

У нас есть прогресс, которого раньше не было. У нас есть импульс к миру. Посмотрим, куда это приведет. Так что я оставлю это на усмотрение Трампа

- подчеркнул Грэм.

Кроме того, он посоветовал европейским союзникам "перестать жаловаться" на то, "чего мы не делаем в Америке", и делать больше самим.

"Введите тарифы на каждую страну, которая покупает российскую нефть и газ дешево, чтобы приносить пользу военной машине путина. Делайте то, что делает Трамп", - отметил Грэм.

Напомним

Сенатор Линдси Грэм в пятницу спрогнозировал, что война россии против Украины может закончиться до Рождества, если состоится трехсторонняя встреча между главой Белого дома Дональдом Трампом, российским диктатором владимиром путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Прекращение войны рф и Украины предполагает обмен территориями - Грэм10.08.25, 20:50 • 6916 просмотров

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Белый дом
Линдси Грэм
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина