"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів

Хоча екстрасенси запевняли Кім Кардаш'ян, що вона складе іспит на правосуддя в Каліфорнії, тим не менш зірка соцмереж визнала провал у перевірці знань. Пише УНН із посиланням на TMZ.

Деталі

Кім Кардаш'ян розлютилася після того, як провалила іспит на правосуддя в Каліфорнії, бо виявилося, що 4 екстрасенси "клялися" їй, що вона його складе. Як виявилось, бізнес-леді мусить довше почекати, щоб перейти безпосередньо до адвокатської практики.

З 2019 року Кім Кардаш'ян занурилася у навчання юридичним знанням, щоб отримати ступінь адвоката, і піти по родинній стежці, оскільки, як відомо, її батько Роберт Джордж Кардаш'ян був відомим адвокатом, і зокрема захищав американського футболіста О. Джея Сімпсона, якого звинувачували в убивстві.

Кардаш'ян обрала нетрадиційний метод вивчення права, пройшовши програму стажування в юридичній фірмі в Каліфорнії, що дозволило їй скласти іспит на правосуддя, не відвідуючи юридичну школу.

Між тим завзята зацікавленість американської моделі до права посилилась після успішної участі в реформі кримінального правосуддя. Зокрема ідеться про справу Еліс Марі Джонсон, довічне ув'язнення якої було пом'якшено завдяки втручанню початківиці.

На шляху до отримання диплома, Кардаш'ян мусила скласти "baby bar" (проміжний юридичний іспит, який підтверджує, що студент може продовжувати шлях до наступних ступінів). Цікаво, що цей виклик Кардаш'ян вдалося подолати з четвертої спроби у 2021 році.

У травні 2025 року світська левиця оголосила про офіційне завершення програми навчання, отримавши юридичний диплом після шести років навчання.

Однак, каліфорнійський іспит на адвоката відомий своєю надзвичайною складністю. Наразі відомо, що незважаючи на підготовку, зокрема консультації з екстрасенсами, Кім Кардаш'ян провалила навіть останню спробу, наприкінці липня.

У своїй заяві Кардаш'ян висловила своє здивування та розчарування, згадавши, що кілька екстрасенсів запевнили її, що вона складе іспит на адвоката.

Усі ці кляті екстрасенси, з якими ми стикалися та були одержимі... всі вони кляті брехуни – заявила Кардаш'ян.

"Можливо, четверо з них сказали мені, що я складу іспит. Тож всі вони абсолютно патологічні брехуни".

Не вірте нічому, що вони кажуть - зауважила американська модель та бізнес-леді.

Незважаючи на невдачі, Кім Кардаш'ян чітко дала зрозуміти, що ця невдача не зупинить її.

Нагадаємо

