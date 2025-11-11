"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів

$41.960.02
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57
Операція "Мідас": правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу
11 листопада, 13:20
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні 11 листопада, 16:44
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні 11 листопада, 17:24
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов 11 листопада, 18:13
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачів 19:26
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі Дженнер 20:35
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу
Ексклюзив
11 листопада, 14:28
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананом 11 листопада, 13:27
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора 11 листопада, 13:01
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькою 10 листопада, 14:34
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Олександр Сирський
Україна
Велика Британія
Німеччина
Ізраїль
Сектор Газа
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі Дженнер 20:35
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларів 11 листопада, 14:28
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможці 10 листопада, 13:25
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта 10 листопада, 10:51
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів

Київ • УНН

 • 35223 перегляди

Кім Кардаш'ян не склала іспит на адвоката в Каліфорнії, хоча чотири екстрасенси запевняли її в успіху. Бізнесвумен висловила розчарування, назвавши екстрасенсів "патологічними брехунами".

"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів

Хоча екстрасенси запевняли Кім Кардаш'ян, що вона складе іспит на правосуддя в Каліфорнії, тим не менш зірка соцмереж визнала провал у перевірці знань. Пише УНН із посиланням на TMZ.

Деталі

Кім Кардаш'ян розлютилася після того, як провалила іспит на правосуддя в Каліфорнії, бо виявилося, що 4 екстрасенси "клялися" їй, що вона його складе. Як виявилось, бізнес-леді мусить довше почекати, щоб перейти безпосередньо до адвокатської практики.

З 2019 року Кім Кардаш'ян занурилася у навчання юридичним знанням, щоб отримати ступінь адвоката, і піти по родинній стежці, оскільки, як відомо, її батько Роберт Джордж Кардаш'ян був відомим адвокатом, і зокрема захищав американського футболіста О. Джея Сімпсона, якого звинувачували в убивстві. 

Кардаш'ян обрала нетрадиційний метод вивчення права, пройшовши програму стажування в юридичній фірмі в Каліфорнії, що дозволило їй скласти іспит на правосуддя, не відвідуючи юридичну школу.

Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли03.11.25, 17:33 • 44083 перегляди

Між тим завзята зацікавленість американської моделі до права посилилась після успішної участі в реформі кримінального правосуддя. Зокрема ідеться про справу Еліс Марі Джонсон, довічне ув'язнення якої було пом'якшено завдяки втручанню початківиці.

На шляху до отримання диплома, Кардаш'ян  мусила скласти "baby bar" (проміжний юридичний іспит, який підтверджує, що студент може продовжувати шлях до наступних ступінів). Цікаво, що цей виклик Кардаш'ян вдалося подолати з четвертої спроби у 2021 році.

У травні 2025 року світська левиця оголосила про офіційне завершення програми навчання, отримавши юридичний диплом після шести років навчання.

Однак, каліфорнійський іспит на адвоката відомий своєю надзвичайною складністю. Наразі відомо, що незважаючи на підготовку, зокрема консультації з екстрасенсами, Кім Кардаш'ян провалила навіть останню спробу, наприкінці липня.

У своїй заяві Кардаш'ян висловила своє здивування та розчарування, згадавши, що кілька екстрасенсів запевнили її, що вона складе іспит на адвоката.

Усі ці кляті екстрасенси, з якими ми стикалися та були одержимі... всі вони кляті брехуни

– заявила Кардаш'ян.

"Можливо, четверо з них сказали мені, що я складу іспит. Тож всі вони абсолютно патологічні брехуни".

Не вірте нічому, що вони кажуть

- зауважила американська модель та бізнес-леді. 

Незважаючи на невдачі, Кім Кардаш'ян чітко дала зрозуміти, що ця невдача не зупинить її.

Нагадаємо 

Кім Кардаш'ян намагалася використовувати штучний інтелект для відповідей на юридичні запитання. Однак, 45-річна бізнесвумен стверджує, що чат-бот все зіпсував.

Ігор Тележніков

