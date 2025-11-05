Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвоката
Київ • УНН
Кім Кардаш'ян заявила, що провалила іспити через неправильні відповіді від ChatGPT, який вона використовувала для юридичних порад. Зірка реаліті-шоу з 2019 року займається юридичною кар'єрою та чекає на результати іспиту на адвоката.
Кім Кардаш'ян намагалася використовувати штучний інтелект для відповідей на юридичні запитання. Однак, 45-річна бізнесвумен стверджує, що чат-бот все зіпсував. Передає УНН із посиланням на Vanity Fair.
Деталі
Кім Кардаш'ян звинуватила ChatGPT від OpenAI у тому, що він давав їй неправильні відповіді під час підготовки до тестів.
Під час перевірки на детекторі брехні у Vanity Fair зірка реаліті-шоу зізналася, що регулярно використовує штучний інтелект для "юридичних порад" та допомоги у навчанні.
Якщо мені потрібна була відповідь на (юридичне) питання, я фотографувала її та вставляла фотографію
Кардаш'ян з 2019 року займається юридичною кар'єрою. Вона отримала диплом юриста в травні поточного року, згодом склала іспит на адвоката. за останніми даними, зірка реаліті-шоу все ще чекає на результати.
У травні, завершуючи шестирічну юридичну освіту, Кардаш'ян складала кілька іспитів. За її словами, вона їх провалила, бо використовувала "неправильні" відповіді від ChatGPT.
Відповіді завжди неправильні. Я вже провалила іспити через це.
"Тож ти шахраюєш?", - запитала підприємицю ведуча подкаста Vanity Fair.
"Відповіді завжди неправильні. Я вже провалила іспити через це", — відповіла Кардаш'ян. "А потім я злюся і кричу на нього: Ти мене підвів. Чому ти це зробив?", - додала бізнесвумен.
