15:03 • 3734 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
13:23 • 15757 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
12:20 • 16779 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
11:19 • 18669 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
10:32 • 25601 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
5 листопада, 08:57 • 21905 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
5 листопада, 08:12 • 20966 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
5 листопада, 07:17 • 18147 перегляди
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
4 листопада, 23:11 • 36237 перегляди
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
4 листопада, 18:53 • 32762 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
The Guardian

Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвоката

Київ • УНН

 • 724 перегляди

Кім Кардаш'ян заявила, що провалила іспити через неправильні відповіді від ChatGPT, який вона використовувала для юридичних порад. Зірка реаліті-шоу з 2019 року займається юридичною кар'єрою та чекає на результати іспиту на адвоката.

Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвоката

Кім Кардаш'ян намагалася використовувати штучний інтелект для відповідей на юридичні запитання. Однак, 45-річна бізнесвумен стверджує, що чат-бот все зіпсував. Передає УНН із посиланням на Vanity Fair.

Деталі

Кім Кардаш'ян звинуватила ChatGPT від OpenAI у тому, що він давав їй неправильні відповіді під час підготовки до тестів.

Під час перевірки на детекторі брехні у Vanity Fair зірка реаліті-шоу зізналася, що регулярно використовує штучний інтелект для "юридичних порад" та допомоги у навчанні.

Якщо мені потрібна була відповідь на (юридичне) питання, я фотографувала її та вставляла фотографію

- заявила 45-річна американська модель, зірка реаліті-шоу і акторка.

Кардаш'ян з 2019 року займається юридичною кар'єрою. Вона отримала диплом юриста в травні поточного року, згодом склала іспит на адвоката. за останніми даними, зірка реаліті-шоу все ще чекає на результати.

У травні, завершуючи шестирічну юридичну освіту, Кардаш'ян складала кілька іспитів. За її словами, вона їх провалила, бо використовувала "неправильні" відповіді від ChatGPT.

Відповіді завжди неправильні. Я вже провалила іспити через це.

"Тож ти шахраюєш?", - запитала підприємицю ведуча подкаста Vanity Fair. 

"Відповіді завжди неправильні. Я вже провалила іспити через це", — відповіла Кардаш'ян. "А потім я злюся і кричу на нього: Ти мене підвів. Чому ти це зробив?", - додала бізнесвумен. 

Нагадаємо

Американське космічне агентство NASA спростувало твердження Кім Кардаш'ян про фальсифікацію місії 1969 року з висадки на Місяць. Виконувач обов'язків адміністратора NASA Шон Даффі підтвердив шість успішних висадок на Місяць.

Ігор Тележніков

