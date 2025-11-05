Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвоката
Киев • УНН
Ким Кардашьян заявила, что провалила экзамены из-за неправильных ответов от ChatGPT, который она использовала для юридических советов. Звезда реалити-шоу с 2019 года занимается юридической карьерой и ждет результатов экзамена на адвоката.
Ким Кардашьян пыталась использовать искусственный интеллект для ответов на юридические вопросы. Однако 45-летняя бизнесвумен утверждает, что чат-бот все испортил. Передает УНН со ссылкой на Vanity Fair.
Детали
Ким Кардашьян обвинила ChatGPT от OpenAI в том, что он давал ей неправильные ответы во время подготовки к тестам.
Во время проверки на детекторе лжи в Vanity Fair звезда реалити-шоу призналась, что регулярно использует искусственный интеллект для "юридических советов" и помощи в обучении.
Если мне нужен был ответ на (юридический) вопрос, я фотографировала его и вставляла фотографию
Кардашьян с 2019 года занимается юридической карьерой. Она получила диплом юриста в мае текущего года, впоследствии сдала экзамен на адвоката. По последним данным, звезда реалити-шоу все еще ждет результатов.
В мае, завершая шестилетнее юридическое образование, Кардашьян сдавала несколько экзаменов. По ее словам, она их провалила, потому что использовала "неправильные" ответы от ChatGPT.
Ответы всегда неправильные. Я уже провалила экзамены из-за этого.
"Так ты жульничаешь?", - спросила предпринимательницу ведущая подкаста Vanity Fair.
"Ответы всегда неправильные. Я уже провалила экзамены из-за этого", — ответила Кардашьян. "А потом я злюсь и кричу на него: Ты меня подвел. Почему ты это сделал?", - добавила бизнесвумен.
Напомним
Американское космическое агентство NASA опровергло утверждение Ким Кардашьян о фальсификации миссии 1969 года по высадке на Луну. Исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи подтвердил шесть успешных высадок на Луну.