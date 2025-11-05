ukenru
15:51 • 3252 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
15:03 • 11623 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
13:23 • 19394 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
12:20 • 18662 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
11:19 • 20311 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32 • 27506 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
5 ноября, 08:57 • 22296 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
5 ноября, 08:12 • 21188 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
5 ноября, 07:17 • 18260 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11 • 38237 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 26839 просмотра
Перевозил на крыше собственного авто: полиция изъяла у киевлянина беспилотник "Shahed"Photo5 ноября, 09:17 • 10455 просмотра
Российский порт Туапсе приостановил экспорт топлива после атак дронов, НПЗ остановился - Reuters10:59 • 12772 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto11:10 • 28919 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto11:38 • 23964 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
15:03 • 11590 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Эксклюзив
13:23 • 19374 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto11:38 • 23998 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto11:10 • 28955 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается5 ноября, 10:32 • 27499 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo15:25 • 2548 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера14:19 • 5472 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 26866 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 34946 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 48343 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвоката

Киев • УНН

 • 2560 просмотра

Ким Кардашьян заявила, что провалила экзамены из-за неправильных ответов от ChatGPT, который она использовала для юридических советов. Звезда реалити-шоу с 2019 года занимается юридической карьерой и ждет результатов экзамена на адвоката.

Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвоката

Ким Кардашьян пыталась использовать искусственный интеллект для ответов на юридические вопросы. Однако 45-летняя бизнесвумен утверждает, что чат-бот все испортил. Передает УНН со ссылкой на Vanity Fair.

Детали

Ким Кардашьян обвинила ChatGPT от OpenAI в том, что он давал ей неправильные ответы во время подготовки к тестам.

Во время проверки на детекторе лжи в Vanity Fair звезда реалити-шоу призналась, что регулярно использует искусственный интеллект для "юридических советов" и помощи в обучении.

Если мне нужен был ответ на (юридический) вопрос, я фотографировала его и вставляла фотографию

- заявила 45-летняя американская модель, звезда реалити-шоу и актриса.

Кардашьян с 2019 года занимается юридической карьерой. Она получила диплом юриста в мае текущего года, впоследствии сдала экзамен на адвоката. По последним данным, звезда реалити-шоу все еще ждет результатов.

В мае, завершая шестилетнее юридическое образование, Кардашьян сдавала несколько экзаменов. По ее словам, она их провалила, потому что использовала "неправильные" ответы от ChatGPT.

Ответы всегда неправильные. Я уже провалила экзамены из-за этого.

"Так ты жульничаешь?", - спросила предпринимательницу ведущая подкаста Vanity Fair. 

"Ответы всегда неправильные. Я уже провалила экзамены из-за этого", — ответила Кардашьян. "А потом я злюсь и кричу на него: Ты меня подвел. Почему ты это сделал?", - добавила бизнесвумен. 

Напомним

Американское космическое агентство NASA опровергло утверждение Ким Кардашьян о фальсификации миссии 1969 года по высадке на Луну. Исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи подтвердил шесть успешных высадок на Луну.

Игорь Тележников

ТехнологииУНН Lite
Ким Кардашьян
OpenAI
ЧатГПТ