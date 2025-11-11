"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов

$41.980.11
48.510.02
ukenru
Эксклюзив
08:48 • 3142 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
07:08 • 12445 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
05:31 • 17481 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 56549 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 71674 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42 • 100205 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как 11 ноября будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 117986 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 120410 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12 • 86464 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 57473 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1м/с
79%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Порыв трубопровода на Печерском спуске в Киеве: отключение воды, угроза оползня10 ноября, 23:27 • 33479 просмотра
Неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Саратове - СМИVideo10 ноября, 23:56 • 31817 просмотра
Израиль сделал первый шаг к введению смертной казни для террористов11 ноября, 00:28 • 13488 просмотра
Россия провалилась на выборах в совещательные органы ЮНЕСКО: реакция МИД Украины11 ноября, 00:59 • 14829 просмотра
Краматорск подвергся массированной атаке: 7 беспилотников ударили по городу за полчаса, погиб мужчина11 ноября, 01:30 • 11276 просмотра
публикации
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 68626 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto10 ноября, 13:36 • 117973 просмотра
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове10 ноября, 13:27 • 53983 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 120402 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 111582 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Александр Сырский
Виктор Орбан
Урсула фон дер Ляйен
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Покровск
Харьковская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов09:14 • 280 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 47668 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 122175 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 127596 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 171586 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
Золото

"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Ким Кардашьян не сдала экзамен на адвоката в Калифорнии, хотя четыре экстрасенса уверяли ее в успехе. Бизнесвумен выразила разочарование, назвав экстрасенсов "патологическими лжецами".

"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов

Хотя экстрасенсы уверяли Ким Кардашьян, что она сдаст экзамен на правосудие в Калифорнии, тем не менее звезда соцсетей признала провал в проверке знаний. Пишет УНН со ссылкой на TMZ.

Детали

Ким Кардашьян разозлилась после того, как провалила экзамен на правосудие в Калифорнии, потому что оказалось, что 4 экстрасенса "клялись" ей, что она его сдаст. Как оказалось, бизнес-леди придется дольше ждать, чтобы перейти непосредственно к адвокатской практике.

С 2019 года Ким Кардашьян погрузилась в изучение юридических знаний, чтобы получить степень адвоката, и пойти по семейной тропе, поскольку, как известно, ее отец Роберт Джордж Кардашьян был известным адвокатом, и в частности защищал американского футболиста О. Джея Симпсона, которого обвиняли в убийстве.

Кардашьян выбрала нетрадиционный метод изучения права, пройдя программу стажировки в юридической фирме в Калифорнии, что позволило ей сдать экзамен на правосудие, не посещая юридическую школу.

Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили03.11.25, 17:33 • 44074 просмотра

Между тем, активная заинтересованность американской модели в праве усилилась после успешного участия в реформе уголовного правосудия. В частности, речь идет о деле Элис Мари Джонсон, пожизненное заключение которой было смягчено благодаря вмешательству начинающей.

На пути к получению диплома, Кардашьян должна была сдать "baby bar" (промежуточный юридический экзамен, который подтверждает, что студент может продолжать путь к следующим ступеням). Интересно, что этот вызов Кардашьян удалось преодолеть с четвертой попытки в 2021 году.

В мае 2025 года светская львица объявила об официальном завершении программы обучения, получив юридический диплом после шести лет обучения.

Однако, калифорнийский экзамен на адвоката известен своей чрезвычайной сложностью. Сейчас известно, что несмотря на подготовку, в частности консультации с экстрасенсами, Ким Кардашьян провалила даже последнюю попытку, в конце июля.

В своем заявлении Кардашьян выразила свое удивление и разочарование, упомянув, что несколько экстрасенсов заверили ее, что она сдаст экзамен на адвоката.

Все эти проклятые экстрасенсы, с которыми мы сталкивались и были одержимы... все они проклятые лжецы

– заявила Кардашьян.

"Возможно, четверо из них сказали мне, что я сдам экзамен. Так что все они абсолютно патологические лжецы".

Не верьте ничему, что они говорят

- заметила американская модель и бизнес-леди.

Несмотря на неудачи, Ким Кардашьян четко дала понять, что эта неудача не остановит ее.

Напомним

Ким Кардашьян пыталась использовать искусственный интеллект для ответов на юридические вопросы. Однако, 45-летняя бизнесвумен утверждает, что чат-бот все испортил.

Игорь Тележников

УНН Lite
Социальная сеть
Пожизненное лишение свободы
Ким Кардашьян
Калифорния