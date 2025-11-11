"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов

Хотя экстрасенсы уверяли Ким Кардашьян, что она сдаст экзамен на правосудие в Калифорнии, тем не менее звезда соцсетей признала провал в проверке знаний. Пишет УНН со ссылкой на TMZ.

Детали

Ким Кардашьян разозлилась после того, как провалила экзамен на правосудие в Калифорнии, потому что оказалось, что 4 экстрасенса "клялись" ей, что она его сдаст. Как оказалось, бизнес-леди придется дольше ждать, чтобы перейти непосредственно к адвокатской практике.

С 2019 года Ким Кардашьян погрузилась в изучение юридических знаний, чтобы получить степень адвоката, и пойти по семейной тропе, поскольку, как известно, ее отец Роберт Джордж Кардашьян был известным адвокатом, и в частности защищал американского футболиста О. Джея Симпсона, которого обвиняли в убийстве.

Кардашьян выбрала нетрадиционный метод изучения права, пройдя программу стажировки в юридической фирме в Калифорнии, что позволило ей сдать экзамен на правосудие, не посещая юридическую школу.

Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили

Между тем, активная заинтересованность американской модели в праве усилилась после успешного участия в реформе уголовного правосудия. В частности, речь идет о деле Элис Мари Джонсон, пожизненное заключение которой было смягчено благодаря вмешательству начинающей.

На пути к получению диплома, Кардашьян должна была сдать "baby bar" (промежуточный юридический экзамен, который подтверждает, что студент может продолжать путь к следующим ступеням). Интересно, что этот вызов Кардашьян удалось преодолеть с четвертой попытки в 2021 году.

В мае 2025 года светская львица объявила об официальном завершении программы обучения, получив юридический диплом после шести лет обучения.

Однако, калифорнийский экзамен на адвоката известен своей чрезвычайной сложностью. Сейчас известно, что несмотря на подготовку, в частности консультации с экстрасенсами, Ким Кардашьян провалила даже последнюю попытку, в конце июля.

В своем заявлении Кардашьян выразила свое удивление и разочарование, упомянув, что несколько экстрасенсов заверили ее, что она сдаст экзамен на адвоката.

Все эти проклятые экстрасенсы, с которыми мы сталкивались и были одержимы... все они проклятые лжецы – заявила Кардашьян.

"Возможно, четверо из них сказали мне, что я сдам экзамен. Так что все они абсолютно патологические лжецы".

Не верьте ничему, что они говорят - заметила американская модель и бизнес-леди.

Несмотря на неудачи, Ким Кардашьян четко дала понять, что эта неудача не остановит ее.

Напомним

Ким Кардашьян пыталась использовать искусственный интеллект для ответов на юридические вопросы. Однако, 45-летняя бизнесвумен утверждает, что чат-бот все испортил.