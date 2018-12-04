Кияни виявились відносно стійкими до грипу та ГРВІ

“Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року. Наразі показник захворюваності складає 479,6 (за 47-й тиждень — 460,6) та є нижчим епідемічного порогу на 44%”, — повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За 48-й тиждень епідсезону зареєстровано 14 211 хворих на грип та ГРВІ (за 47-й тиждень захворіло 13 649) та спостерігається зростання у порівнянні з попереднім тижнем на 4,1%.

Зазначимо, що захворюваність на грип та ГРВІ у столиці є типовою для початку зими. Про епідемію говорити ще зарано.

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“Зростання захворюваності відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дорослих захворіло 4951 особа (зростання на 8,4%), дітей — 9560 (зростання на 2,2%). У структурі захворюваності діти становлять 67,3%, а на попередньому тижні — 68,6%. Серед школярів спостерігається зростання захворюваності на 4,8%: 3988 випадків, що становить 41,7% від загальної кількості захворілих дітей і 28,1% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою”, — зазначив Микола Поворозник.

За його словами, до медичних закладів за 48-й тиждень епідсезону госпіталізовано 148 осіб, із них 138 — діти.

“Із початку епідемічного сезону — 1 жовтня 2018 року — у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 24 845, із них 5 549 — діти”, — додав Микола Поворозник.

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Раніше медики розповіли про причини, які можуть зумовлювати захворюваність на грип. Передусім, це перебування у зимовий період у погано провітрюваних приміщеннях, а також знаходження у публічних місцях, де спостерігаються великі скупчення людей — громадський транспорт, заклади роздрібної торгівлі, громадського харчування та розваг.

У 20% обслідуваних пацієнтів, які захворіли, було виявлено вірус грипу типу А. Його ускладення можуть призводити до супутніх захворювань — верхніх дихальних шляхів, легень, носової і ротової порожнин.