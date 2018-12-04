Киевляне оказались относительно устойчивыми к гриппу и ОРВИ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. На 48-й неделе в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,1%, что ниже эпидемического порога на 44%. Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает УНН.
“В целом интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. Сейчас показатель заболеваемости составляет 479,6 (по 47-ю неделю — 460,6) и ниже эпидемического порога на 44%”, - сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
За 48-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 14211 больных гриппом и ОРВИ (за 47-ю неделю заболело 13649) и наблюдается рост по сравнению с предыдущей неделей на 4,1%.
Отметим, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице типична для начала зимы. Об эпидемии говорить пока рано.
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“Рост заболеваемости произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Так, взрослых заболело 4951 человек (рост на 8,4%), детей — 9560 (рост на 2,2%). В структуре заболеваемости дети составляют 67,3%, а на предыдущей неделе — 68,6%. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 4,8% 3988 случаев, составляет 41,7% от общего количества заболевших детей и 28,1% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью”, - отметил Николай Поворозник.
По его словам, в медицинские учреждения за 48-ю неделю эпидсезона госпитализированы 148 человек, из них 138 — дети.
“С начала эпидемического сезона — 1 октября 2018 года — в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачены 24845, из них 5549 — дети”, — добавил Николай Поворозник.
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Ранее медики рассказали о причинах, которые могут провоцировать заболеваемость гриппом. Прежде всего, это пребывание в зимний период в плохо проветриваемых помещениях, а также нахождение в общественных местах, где наблюдаются большие скопления людей — общественный транспорт, учреждения розничной торговли, общественного питания и развлечений.
У 20% обследованных пациентов, которые заболели, был выявлен вирус гриппа типа А. Его осложнения могут приводить к сопутствующим заболеваниям — верхних дыхательных путей, легких, носовой и ротовой полостей.