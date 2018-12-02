В Україні заборонили "Колдфлю"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. В Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування лікарського засобу "Колдфлю". Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
"Тимчасово заборонити реалізацію та застосування лікарського засобу "Колдфлю", індійського виробництва, серій CG5702, CG15701, таблетки №4 в стрипах, через анулювання сертифікату відповідності умов виробництва", - сказано у повідомлені.
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Всі аптеки мають помістити даний лікарський засіб у карантин до окремого розпорядження Держлікслужби.
Довідка УНН: "Колдфлю" використовується для симптоматичного лікування застудних захворювань та грипу, ринітів будь-якої етіології, у тому числі алергічного, при головному болю, гарячкових станах, пов’язаних із запальними захворюваннями верхніх дихальних шляхів.
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Як повідомляв УНН, в Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування лікарського засобу "Клопідогрель".