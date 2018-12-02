В Украине запретили "Колдфлю"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства "Колдфлю". Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.
"Временно запретить реализацию и применение лекарственного средства "Колдфлю", индийского производства, серий CG5702, CG15701, таблетки №4 в стрипах, из-за аннулирования сертификата соответствия условий производства", - сказано в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине запретили популярный препарат от гриппа
Все аптеки должны поместить данное лекарственное средство в карантин до отдельного распоряжения Гослекслужбы.
Справка УНН: "Колдфлю" используется для симптоматического лечения простудных заболеваний и гриппа, ринитов любой этиологии, в том числе аллергического, при головной боли, лихорадочных состояниях, связанных с воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине запретили более сорока видов лекарств российского производства
Как сообщал УНН, в Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства "Клопидогрель".