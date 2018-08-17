В Україні заборонили понад сорок видів ліків російського виробництва
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. В Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування 68 лікарських препаратів, 43 з яких вироблено в Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Основною причиною заборони є ввезення даних препаратів на територію України з порушенням вимог законодавства.
Усі аптеки мають знищити даний препарат або повернути його виробникові.
Додамо, що у списку є також препарати українського, німецького, польського, угорського, болгарського, бельгійського, французького, румунського, данського, іспанського, італійського та австрійського виробництва.
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Як повідомляв УНН, в Україні тимчасово заборонили льодяники "Стрепсілс з ментолом та евкаліптом".
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