В Україні заборонили ліки проти тромбів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. В Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "ТРОМБО ААС" через невідповідність медичних зразків українському законодавству. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
"Заборонити реалізацію, зберігання та застосування "ТРОМБО ААС" 100 МГ, таблетки вкриті плівковою оболонкою, кишковорозчинні, по 100 мг № 30 у блістерах, серії 8С251А через невідповідність медичних зразків українському законодавству", - сказано у документі.
Усі аптеки мають знищити даний препарат або повернути його виробникові.
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