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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В Україні заборонили ліки проти тромбів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. В Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "ТРОМБО ААС" через невідповідність медичних зразків українському законодавству. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

В Україні заборонили ліки проти тромбів

"Заборонити реалізацію, зберігання та застосування "ТРОМБО ААС" 100 МГ, таблетки вкриті плівковою оболонкою, кишковорозчинні, по 100 мг № 30 у блістерах, серії 8С251А через невідповідність медичних зразків українському законодавству", - сказано у документі.

Усі аптеки мають знищити даний препарат або повернути його виробникові.

Також в Україні заборонили ліки проти тиску через можливі канцерогени.

Як повідомляв УНН, в Україні тимчасово заборонили льодяники "Стрепсілс з ментолом та евкаліптом".

Антибактеріальний препарат "Офлоксин" потрапив під тимчасову заборону Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

В Україні тимчасово заборонили "Фенобарбітал” порошок серії РВТ/1718058 індійського виробництва, через невідповідність показника "Розчинність".

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