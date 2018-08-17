В Україні заборонили ліки проти тромбів

"Заборонити реалізацію, зберігання та застосування "ТРОМБО ААС" 100 МГ, таблетки вкриті плівковою оболонкою, кишковорозчинні, по 100 мг № 30 у блістерах, серії 8С251А через невідповідність медичних зразків українському законодавству", - сказано у документі.



Усі аптеки мають знищити даний препарат або повернути його виробникові.



Також в Україні заборонили ліки проти тиску через можливі канцерогени.



Як повідомляв УНН, в Україні тимчасово заборонили льодяники "Стрепсілс з ментолом та евкаліптом".



Антибактеріальний препарат "Офлоксин" потрапив під тимчасову заборону Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

В Україні тимчасово заборонили "Фенобарбітал” порошок серії РВТ/1718058 індійського виробництва, через невідповідність показника "Розчинність".