В Україні заборонили популярні ліки від болю в горлі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. В Україні тимчасово заборонили льодяники "Стрепсілс з ментолом та евкаліптом". Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
У розпорядженні сказано, що даний лікарський засіб не відповідає вимогам з реєстрації препарату.
Усі аптеки мають помістити препарат в карантин.
Як повідомляв УНН, антибактеріальний препарат "Офлоксин" потрапив під тимчасову заборону Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
В Україні тимчасово заборонили продавати таблетки “Комбіспазм” індійського виробництва через невідповідність вимогам якості. Про це свідчіть відповідне розпорядження Держлікслужби України.