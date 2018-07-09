В Україні заборонили популярні ліки від болю в горлі

У розпорядженні сказано, що даний лікарський засіб не відповідає вимогам з реєстрації препарату.

Усі аптеки мають помістити препарат в карантин.

Як повідомляв УНН, антибактеріальний препарат "Офлоксин" потрапив під тимчасову заборону Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

В Україні тимчасово заборонили продавати таблетки “Комбіспазм” індійського виробництва через невідповідність вимогам якості. Про це свідчіть відповідне розпорядження Держлікслужби України.