В Україні тимчасово заборонений антибіотик та препарат від гіпертензії

Мова йде про препарат “Офлоксин 200” виробництва компанії “Зентва” (Чехія). Підставою для тимчасової заборони стала невідповідність стандартам якості.

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Також тимчасово заборона була запроваджена щодо препарату “Лізоретик”, що застосовується при лікуванні артеріальної гіпертензії. Підставою заборони препарату індійського виробника стала невідповідність вимогам аналітичної нормативної документації до реєстраційного посвідчення препарату за одним з показників.

Держлікслужба зобов’язала всі суб’єкти господарювання, що здійснюють зберігання, реалізацію та використання цих медикаментів, перевірити наявність забороненого препарату. В разі виявлення вилучити їх з обороту і надалі перемістити під карантин.