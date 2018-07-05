В Украине временно запрещен антибиотик и препарат от гипертензии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Антибактериальный препарат "Офлоксин" попал под временный запрет Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, передает УНН.
Речь идет о препарате "Офлоксин 200" производства компании "Зентва" (Чехия). Основанием для временного запрета стало несоответствие стандартам качества.
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Также временно запрет был введен относительно препарата "Лизоретик", применяемого при лечении артериальной гипертензии. Основанием запрета препарата индийского производителя стало несоответствие требованиям аналитической нормативной документации к регистрационному удостоверению препарата по одному из показателей.
Гослекслужба обязала все субъекты хозяйствования, которые осуществляют хранение, реализацию и использование этих медикаментов, проверить наличие запрещенного препарата. В случае выявления изъять их из оборота и в дальнейшем переместить под карантин.