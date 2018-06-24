Українці більше не зможуть купити в аптеці популярний спазмолітик
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. В Україні тимчасово заборонили продавати таблетки “Комбіспазм” індійського виробництва через невідповідність вимогам якості. Про це свідчіть відповідне розпорядження Держлікслужби України, передає УНН.
“Тимчасово забороняю реалізацію та застосування лікарського засобу „Комбіспазм“, виробництва „Евертоджен Лайф Саенсиз Лімітед“, Індія, до окремого рішення”, — йдеться у документі, який підписано головним держінспектором з контролю якості лікарських засобів Наталією Гудзь.
Зазначається, що аптеки та медичні заклади, які зберігають, застосовують і реалізують ці таблетки, повинні невідкладно вилучити препарат з обігу і помістити його в карантин.
Нагадаємо, наприкінці квітня в Одесі викрили мережу аптек, в яких продавали заборонені медичні препарати російського та європейського виробництва.