В Одесі викрито мережу аптек, в яких продавали заборонені ліки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. В Одесі викрито мережу аптек, в яких продавали заборонені медичні препарати російського та європейського виробництва. Про це повідомляє Відділ комунікації Державної прикордонної служби, передає УНН.
"Співробітниками оперативних підрозділів Південного регіонального управління прикордонної служби України під процесуальним керівництвом Комінтернівської місцевої прокуратури, спільно з представниками Національної поліції та СБУ в м.Одеса, в рамках кримінального провадження за ч.2 ст.321-2 (порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів) Кримінального кодексу України проведено санкціоновані обшуки в мережі аптек, які здійснювали зберігання та розповсюдження медичних препаратів, заборонених Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками", - йдеться у повідомленні.
У ДПСУ зазначили, що за результатами проведених обшуків виявлено та вилучено препарати російського та європейського виробництва, обіг яких заборонено в Україні. Слідчі заходи тривають.
Як повідомляв УНН, у рамках розслідування кримінального провадження щодо розкрадань лікарських засобів у лікарні “Охматдит” найбільшу нестачу виявлено у відділенні інтенсивної хіміотерапії.