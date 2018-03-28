Розкрадання в “Охматдиті”: найбільшу нестачу виявили у відділенні інтенсивної хіміотерапії

КИЇВ. 28 березня. УНН. У рамках розслідування кримінального провадження щодо розкрадань лікарських засобів у лікарні “Охматдит” найбільшу нестачу виявлено у відділенні інтенсивної хіміотерапії. Про це та інші деталі розслідування розповів керівник місцевої прокуратури №10 Роман Гавриш, повідомляє УНН.