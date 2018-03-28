Розкрадання в “Охматдиті”: найбільшу нестачу виявили у відділенні інтенсивної хіміотерапії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У рамках розслідування кримінального провадження щодо розкрадань лікарських засобів у лікарні “Охматдит” найбільшу нестачу виявлено у відділенні інтенсивної хіміотерапії. Про це та інші деталі розслідування розповів керівник місцевої прокуратури №10 Роман Гавриш, повідомляє УНН.
“Нестача була виявлена у 6 відділеннях. Основна сума (нестачі — ред.) була виявлена у відділенні інтенсивної хіміотерапії”, — повідомив прокурор.
Він нагадав, що за наслідками розслідування повідомлено про підозру завідувачу аптечним складом лікарні, а також шести медсестрам відділень, у яких виявлені порушення.
“Обсяг ліків, які передавались старшим медсестрам цих відділень та їх використання не було підтверджено в історіях хвороб дітей. Не вівся взагалі облік ні використання цих ліків, ні отримання. І, відповідно, ці ліки привласнювались, і вказані медсестри розпоряджались ними на власний розсуд”, — роз’яснив схему, за якою діяли підозрювані, Гавриш.
Крім того, за словами прокурора, щодо завідувача складу було виявлено ознаки підробки бухгалтерських документів.
“Фактично вчинялись певні дописки про видачу і використання цих ліків”, — сказав Гавриш.
Як повідомляв УНН, прокуратура оголосила про підозру семи працівникам НДСЛ “Охматдит” Міністерства охорони здоров’я України за фактами привласнення лікарських засобів в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що завідувач аптечним складом НДСЛ шляхом зловживання своїм службовим становищем у період з 2012 по 2015 роки привласнювала лікарські засоби під приводом видачі їх для відділення лікарні на загальну суму близько 3 млн грн.
Шістьом старшим медичним сестрам відділень НДСЛ “Охматдит” повідомлено про підозру в тому, що вони нажилися на ліках на загальну суму понад 5 млн грн.
Завідувачу аптечним складом НДСЛ “Охматдит” Міністерства охорони здоров’я України повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Стосовно шістьох старших медичних сестер вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Досудове слідство триває.