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Хищения в "Охматдете": наибольшую недостачу обнаружили в отделении интенсивной химиотерапии

Хищения в "Охматдете": наибольшую недостачу обнаружили в отделении интенсивной химиотерапии

Киев  •  УНН

 • 19993 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В рамках расследования уголовного производства в отношении хищений лекарственных средств в больнице "Охматдет" наибольший недостаток обнаружен в отделении интенсивной химиотерапии. Об этом и других деталях расследования рассказал руководитель местной прокуратуры №10 Роман Гавриш, сообщает УНН.

"Недостаток был обнаружен в 6 отделениях. Основная сумма (недостатка - ред.) была обнаружена в отделении интенсивной химиотерапии", - сообщил прокурор.

Он напомнил, что по результатам расследования сообщено о подозрении заведующей аптечным складом больницы, а также шести медсестрам отделений, в которых выявлены нарушения.

"Объем лекарств, которые передавались старшим медсестрам этих отделений и их использование не было подтверждено в историях болезней детей. Не велся вообще учет ни использования этих лекарств, ни получения. И, соответственно, эти лекарства присваивались, и указанные медсестры распоряжались ими по своему усмотрению", - разъяснил схему, по которой действовали подозреваемые, Гавриш.

Кроме того, по словам прокурора, у заведующего складом были выявлены признаки подделки бухгалтерских документов.

"Фактически совершались определенные приписки о выдаче и использовании этих лекарств", - сказал Гавриш.

Как сообщал УНН, прокуратура объявила о подозрении семи работникам НДСБ "Охматдет" Министерства здравоохранения Украины по фактам присвоения лекарственных средств в особо крупных размерах.

Досудебным расследованием установлено, что заведующая аптечным складом НДСБ путем злоупотребления своим служебным положением в период с 2012 по 2015 год присваивала лекарственные средства под предлогом выдачи их для отделения больницы на общую сумму около 3 млн грн.

Шестерым старшим медицинским сестрам отделений НДСБ "Охматдет" сообщено о подозрении в том, что они нажились на лекарствах на общую сумму более 5 млн грн.

Заведующему аптечным складом НДСБ "Охматдет" Министерства здравоохранения Украины сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Относительно шестерых старших медицинских сестер решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное следствие продолжается.

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