В Одессе разоблачена сеть аптек, в которых продавали запрещенные лекарства

"Сотрудниками оперативных подразделений Южного регионального управления пограничной службы Украины под процессуальным руководством Коминтерновской местной прокуратуры, совместно с представителями Национальной полиции и СБУ в г.Одесса, в рамках уголовного производства по ч.2 ст.321-2 (нарушение установленного порядка доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины проведено санкционированные обыски в сети аптек, которые осуществляли хранение и распространение медицинских препаратов, запрещенных Государственной службой лекарственных средств и контроля за наркотиками ", - говорится в сообщении.



В ГПСУ отметили, что по результатам проведенных обысков обнаружено и изъято препараты российского и европейского производства, оборот которых запрещен в Украине. Следственные мероприятия продолжаются.



Как сообщал УНН, в рамках расследования уголовного производства в отношении хищений лекарственных средств в больнице "Охматдет" наибольшее недостаток обнаружен в отделении интенсивной химиотерапии.



