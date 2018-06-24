Украинцы больше не смогут купить в аптеке популярный спазмолитик
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В Украине временно запретили продавать таблетки “Комбиспазм” индийского производства из-за несоответствия требованиям качества. Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение Гослекслужбы Украины, передает УНН.
“Временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства „Комбиспазм“, производства „Евертоджен Лайф Саенсиз Лимитед“, Индия, до отдельного решения”, — говорится в документе, подписанном главным госинспектором по контролю качества лекарственных средств Натальей Гудзь.
Отмечается, что аптеки и медицинские учреждения, которые хранят, используют и реализуют эти таблетки, должны безотлагательно изъять препарат из обращения и поместить его в карантин.
Напомним, в конце апреля в Одессе разоблачили сеть аптек, в которых продавали запрещенные медицинские препараты российского и европейского производства.