В Украине запретили популярное лекарство от боли в горле

В распоряжении сказано, что данное лекарственное средство не соответствует требованиям по регистрации препарата.

Все аптеки должны поместить препарат в карантин.

Как сообщал УНН, антибактериальный препарат "Офлоксин" попал под временный запрет Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

В Украине временно запретили продавать таблетки "Комбиспазм" индийского производства из-за несоответствия требованиям качества. Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение Гослекслужбы Украины.