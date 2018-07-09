В Украине запретили популярное лекарство от боли в горле
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. В Украине временно запретили леденцы "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.
В распоряжении сказано, что данное лекарственное средство не соответствует требованиям по регистрации препарата.
Все аптеки должны поместить препарат в карантин.
Как сообщал УНН, антибактериальный препарат "Офлоксин" попал под временный запрет Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.
В Украине временно запретили продавать таблетки "Комбиспазм" индийского производства из-за несоответствия требованиям качества. Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение Гослекслужбы Украины.