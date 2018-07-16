В Україні заборонили ліки від тиску через можливі канцерогени
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. В Україні тимчасово заборонили продаж двох препаратів від тиску - "Вазар" та "Вазар Н". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Причиною заборони називають виявлення шкідливих домішок, які можуть бути канцерогенами для людини.
Препарат "Вазар", який застосовують від високого тиску, тимчасово не продаватимуть і не застосовуватимуть в аптеках і лікарнях України до того моменту поки не буде висновку експертизи
При цьому держслужба ввела постійну заборону на "Валсар Н" в порошку, який виробляється у Китаї. Ці ліки також застосовують проти високого тиску.
Як повідомляв УНН, в Україні тимчасово заборонили льодяники "Стрепсілс з ментолом та евкаліптом".
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В Україні тимчасово заборонили продавати таблетки “Комбіспазм” індійського виробництва через невідповідність вимогам якості. Про це свідчіть відповідне розпорядження Держлікслужби України.