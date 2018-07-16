В Україні заборонили ліки від тиску через можливі канцерогени

Причиною заборони називають виявлення шкідливих домішок, які можуть бути канцерогенами для людини.

Препарат "Вазар", який застосовують від високого тиску, тимчасово не продаватимуть і не застосовуватимуть в аптеках і лікарнях України до того моменту поки не буде висновку експертизи



При цьому держслужба ввела постійну заборону на "Валсар Н" в порошку, який виробляється у Китаї. Ці ліки також застосовують проти високого тиску.



Як повідомляв УНН, в Україні тимчасово заборонили льодяники "Стрепсілс з ментолом та евкаліптом".



Антибактеріальний препарат "Офлоксин" потрапив під тимчасову заборону Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

В Україні тимчасово заборонили продавати таблетки “Комбіспазм” індійського виробництва через невідповідність вимогам якості. Про це свідчіть відповідне розпорядження Держлікслужби України.