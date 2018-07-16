В Украине запретили лекарства от давления из-за возможных канцерогеном

Причиной запрета называют выявления вредных примесей, которые могут быть канцерогенами для человека.

Препарат "Вазар", который применяют от высокого давления, временно продавать и не применять в аптеках и больницах Украины до того момента пока не будет заключения экспертизы



При этом госслужба ввела постоянный запрет на "Валсар Н" в порошке, который производится в Китае. Эти лекарства также применяют против высокого давления.



Как сообщал УНН, в Украине временно запретили леденцы "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом".



Антибактериальный препарат "Офлоксин" попал под временный запрет Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

В Украине временно запретили продавать таблетки "Комбиспазм" индийского производства из-за несоответствия требованиям качества. Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение Гослекслужбы Украины.