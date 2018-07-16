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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 48990 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105268 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126906 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134283 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170230 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153764 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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В Украине запретили лекарства от давления из-за возможных канцерогеном

В Украине запретили лекарства от давления из-за возможных канцерогеном

Киев  •  УНН

 • 154474 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. В Украине временно запретили продажу двух препаратов от давления - "Вазар" и "Вазар Н". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

Причиной запрета называют выявления вредных примесей, которые могут быть канцерогенами для человека.

Препарат "Вазар", который применяют от высокого давления, временно продавать и не применять в аптеках и больницах Украины до того момента пока не будет заключения экспертизы

При этом госслужба ввела постоянный запрет на "Валсар Н" в порошке, который производится в Китае. Эти лекарства также применяют против высокого давления.

Как сообщал УНН, в Украине временно запретили леденцы "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом".

Антибактериальный препарат "Офлоксин" попал под временный запрет Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

В Украине временно запретили продавать таблетки "Комбиспазм" индийского производства из-за несоответствия требованиям качества. Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение Гослекслужбы Украины.

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