В Украине запретили лекарства от давления из-за возможных канцерогеном
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Украине временно запретили продажу двух препаратов от давления - "Вазар" и "Вазар Н". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.
Причиной запрета называют выявления вредных примесей, которые могут быть канцерогенами для человека.
Препарат "Вазар", который применяют от высокого давления, временно продавать и не применять в аптеках и больницах Украины до того момента пока не будет заключения экспертизы
При этом госслужба ввела постоянный запрет на "Валсар Н" в порошке, который производится в Китае. Эти лекарства также применяют против высокого давления.
Как сообщал УНН, в Украине временно запретили леденцы "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом".
Антибактериальный препарат "Офлоксин" попал под временный запрет Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.
В Украине временно запретили продавать таблетки "Комбиспазм" индийского производства из-за несоответствия требованиям качества. Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение Гослекслужбы Украины.