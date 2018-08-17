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В Украине запретили лекарства против тромбов

Киев • УНН

 • 31451 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. В Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "ТРОМБО ААС" из-за несоответствия медицинских образцов украинскому законодательству. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

В Украине запретили лекарства против тромбов

" Запретить реализацию, хранение и применение  "ТРОМБО ААС" 100 МГ, таблетки покрытые оболочкой, по 100 мг № 30 в блистерах, серии 8С251А из-за несоответствия медицинских образцов украинскому законодательству", - сказано в документе.

Все аптеки должны уничтожить данный препарат или вернуть его производителю.

Также в Украине запретили лекарства против давления из-за возможных канцерогенов.

Как сообщал УНН, в Украине временно запретили леденцы "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом".

Антибактериальный препарат "Офлоксин" попал под временный запрет Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

В Украине временно запретили "Фенобарбитал" порошок серии РВД/1718058 индийского производства, из-за несоответствия показателя "Растворимость".

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