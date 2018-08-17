В Украине запретили более сорока видов лекарств российского производства

Основной причиной запрета является ввоз данных препаратов на территорию Украины с нарушением требований законодательства.

Все аптеки должны уничтожить данный препарат или вернуть его производителю.

Добавим, что в списке есть также препараты украинского, немецкого, польского, венгерского, болгарского, бельгийского, французского, румынского, датского, испанского, итальянского и австрийского производства.



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Также в Украине запретили лекарства против давления из-за возможных канцерогенов.



Как сообщал УНН, в Украине временно запретили леденцы "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом".



Антибактериальный препарат "Офлоксин" попал под временный запрет Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

В Украине временно запретили "Фенобарбитал" порошок серии РВД/1718058 индийского производства, из-за несоответствия показателя "Растворимость".