Медик попередив про ріст захворюваності на грип

"Проблема будь-якої непогоди – мороз або, навпаки, дощ і мокрий сніг – в тому, що люди не виходять на вулицю, погано провітрюють приміщення, а це є підґрунтям для розвитку респіраторних захворювань, оскільки люди один одного більше заражають", - зазначив медик.



За його словами, віруси передаються виключно від людини до людини, тому ризик захворіти на грип і ГРВІ значно підвищується під час скупчень людей в погано провітрених приміщеннях.



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При цьому він додав, що в періоди підвищеного ризику захворювання регулярно треба робити вологе прибирання в приміщенні, а також слідкувати за особистою гігієною – часто мити руки, особливо після відвідання громадських місць і транспорту, промивати ніс.



"Гігієна також має велике значення", - наголосив лікар.



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Нагадаємо, під час епідемії грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) укріпити імунітет і запобігти захворюванням можна за допомогою профілактики, правильного харчування й загартовування організму.



Найкращим методом профілактики проти грипу є вакцинація, крім того, в період сезонного росту захворюваності на грип і ГРВІ слід більше уваги приділяти особистій гігієні, вживати вітамінізовану гарячу їжу, а також більше часу проводити на свіжому повітрі, також треба частіше провітрювати приміщення.



