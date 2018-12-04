Медик предупредил о росте заболеваемости гриппом

"Проблема любой непогоды - мороз или, наоборот, дождь и мокрый снег - в том, что люди не выходят на улицу, плохо проветривают помещение, а это является основой для развития респираторных заболеваний, поскольку люди друг друга больше заражают", - отметил медик.



По его словам, вирусы передаются исключительно от человека к человеку, поэтому риск заболеть гриппом и ОРВИ значительно повышается во время скоплений людей в плохо проветренном помещении.



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При этом он добавил, что в периоды повышенного риска заболевания регулярно надо делать влажную уборку в помещении, а также следить за личной гигиеной - часто мыть руки, особенно после посещения общественных мест и транспорта, промывать нос.



"Гигиена также имеет большое значение", - отметил врач.



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Напомним, во время эпидемии гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) укрепить иммунитет и предотвратить заболевания можно с помощью профилактики, правильного питания и закаливания организма.



Лучшим методом профилактики против гриппа является вакцинация, кроме того, в период сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ следует больше внимания уделять личной гигиене, принимать витаминизированную горячую пищу, а также больше времени проводить на свежем воздухе, также надо чаще проветривать помещение.



