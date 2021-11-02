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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 40559 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Китай розкритикував політику США в боротьбі зі зміною клімату

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Китай перебуває на "особливій стадії розвитку", що підтверджує його нинішній статус найбільшого у світі джерела шкідливого для клімату забруднення від викопного палива, заявив високопоставлений представник країни на переговорах щодо клімату. Про це пише УНН з посиланням на АР.

Китай розкритикував політику США в боротьбі зі зміною клімату

Деталі

Спеціальний посланник Китаю з питань клімату Се Чженьхуа, виступив перед журналістами на саміті ООН з клімату у Глазго, Шотландія.

Про Китай як про великого забруднювача клімату і як про другу за величиною економіку світу багато говорили на саміті. Лідер Китаю Сі Цзіньпін не приєднався до більш ніж 100 інших світових лідерів на заході, натомість звернувся до спостерігачів та делегатів у письмовому посланні.

Се, який відіграв ключову роль у переговорах щодо досягнення Паризької кліматичної угоди 2015 року, наголосив на давній позиції Китаю, згідно з якою Сполучені Штати та інші розвинені країни повинні діяти швидше для скорочення шкідливих для клімату викидів, а не Китай.

Китай уже "докладає найбільших зусиль для вирішення проблеми зміни клімату", - заявив Се, додавши, що Китай не може почати стримувати свою залежність від вугільних електростанцій швидше, ніж це було раніше.

"Що стосується того факту, що Китай наразі є найбільшим джерелом викидів, це тому, що Китай знаходиться на особливій стадії розвитку, - сказав Се. За його словами, країна зможе прискорити скорочення викидів пізніше. - Ми не тільки даємо обіцянки, ми виконуємо свої обіцянки реальними діями".

На саміті з клімату Китай взяв участь у деяких ініціативах, таких як приєднання до багатонаціонального зобов'язання щодо збереження лісів, але поки не оголосив про нові зусилля щодо боротьби зі зміною клімату.

Незважаючи на статус Китаю як економічного центру, його лідери стверджують, що фактори, у тому числі скромний дохід на душу населення, роблять Китай, як і раніше, країною, що розвивається.

Як такий, він несе менший тягар скорочення викидів, ніж такі економіки, як Сполучені Штати чи Європа, які вже досягли багатства за рахунок спалювання вугілля та нафти, стверджує Китай. Середній американець, як і раніше, виробляє з викопного палива більш ніж удвічі більше шкідливої ​​для клімату кількості вуглекислого газу, ніж середній громадянин Китаю.

Се відхилив питання репортера про те, чи несе Китай, як найвище в даний час у світі джерело викидів вуглецю, якісь аналогічні зобов'язання перед іншими країнами у зв'язку з роллю Китаю у завданні шкоди клімату Землі.

Натомість він звинуватив США, заявивши, що саме відхід Трампа сповільнив зусилля боротьби зі зміною клімату.

"Ми витратили вже п'ять років даремно через вихід США з кліматичної угоди, - сказав Се. - А тепер нам потрібно працювати старанніше і надолужувати втрачене".

Китай та офіційні особи США вже давно "грають у гру" взаємних звинувачень у міру посилення глобального потепління, при цьому Китай звинувачує США як найбільшого у світі джерела забруднення клімату в історії, а колишня адміністрація Дональда Трампа зокрема вказувала на забруднення Китаєм, виправдовуючи відкат зусиль США в боротьбі зі зміною клімату.

Президент Джо Байден використав саміт, щоб висловити жаль з приводу ролі США у завданні шкоди клімату.

"Ті з нас, хто несе відповідальність за більшу частину вирубки лісів і за всі проблеми, які ми маємо досі, - сказав Байден. - Мають величезні зобов'язання перед біднішими країнами, на які припадає мало викидів, але які платять ціну, як планета стала спекотнішою".

Байден також вибачився за рішення Трампа вийти з Паризької угоди щодо клімату.

Байден знову приєднався до Паризької угоди на початку цього року, - як одна з перших його дій на посаді президента.

Додамо

Китай, який сильно залежить від вугільної енергетики, минулого року пообіцяв почати скорочувати викиди від викопного палива наприкінці цього десятиліття та до 2060 року стати вуглецево-нейтральним. Але 2060 рік - це на десять років пізніше, ніж мета багатьох інших країн.

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